 Grupos ilegales están tras el conflicto Nahualá-Ixtahuacán
Nacionales

Ejecutivo advierte que grupos ilegales están detrás del conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtauhacán

El Gobierno de Guatemala se pronunció por medio de un comunicado para fijar su postura por el conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Foto: Ejército
El gobierno confirmó que grupos fuertemente armados atacaron al Ejército y tomaron 15 policías como rehenes. / FOTO: Archivo.

El Gobierno de Guatemala fijó su postura por los conflictos que se reactivaron este sábado (13/12/2025), entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. El organismo Ejecutivo señaló la existencia de grupos armados ilegales, del crimen organizado, que ponen en riesgo a la población local.  

En un documento compartido en redes sociales, el Ejecutivo indico que "la situación que actualmente se vive en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento de Sololá, es evidencia de un cambio crítico en la naturaleza de un conflicto histórico".

Según el Gobierno de Guatemala, el problema "está siendo aprovechado por grupos ilegales armados, poniendo en riesgo a la población".

La evidencia indica que el crimen organizado ha penetrado en el territorio y está utilizando las estructuras y tensiones locales para sus propios fines delictivos. Esta infiltración ha alterado completamente la naturaleza del problema y ha elevado sustancialmente el nivel de riesgo para la población civil y la seguridad nacional", afirma el comunicado.

Posteriormente, el Ejecutivo confirmó varios puntos en los que se destaca un ataque armado en contra de miembros del Ejército de Guatemala y la toma de al menos 15 policías como rehenes en una sede local.

En el primer punto, aseguraron que "el análisis de la situación revela un patrón que busca desestabilizar al Estado: Hoy, 13 de diciembre, grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá. Adicionalmente, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes".

También obstaculizaron carreteras y secuestraron buses. El Ejército de Guatemala respondió de forma defensiva, resultando, hasta el momento, siete oficiales heridos. Sin embargo, posteriormente grupos criminales circularon información falsa con el fin de que el Ejército de Guatemala se retirara del área", añade el comunicado.

"Se trata de una estrategia deliberada para crear un vacío de autoridad estatal que permita al crimen organizado operar con total libertad en un territorio estratégico", subrayaron.

El Gobierno de Guatemala aseguró que posee imágenes que demuestran la operación de los grupos ilegales altamente armados.

Tres heridos de gravedad tras accidente en ruta al Pacífico

Según el reporte de los rescatistas, las tres personas lesionadas viajaban a bordo de la motocicleta que quedó bajo el picop.

Hablan de la neutralidad del Ejército en el conflicto

"Reiteramos que la presencia del Ejército de Guatemala es neutral y resguarda a ambas comunidades de los desmanes del crimen organizado", añadieron.

El Gobierno manifestó que la presencia del Estado es protección, no represión. "Alertamos a la población para que no atienda información falsa que está girando contra las fuerzas del Ejército de Guatemala".

"La presencia militar en la zona resguarda el orden público ante la escalada de violencia. La presencia militar es preventiva y de protección", aseguraron.

El gobierno añadió que "el retiro de las fuerzas de seguridad del Estado dejaría a estas comunidades completamente vulnerables ante estructuras criminales que buscan establecer control territorial, rutas de tráfico ilícito y economías ilegales que afectarían gravemente el tejido social de estas poblaciones ancestrales indígenas".

Buscan proteger la vida y seguridad

El comunicado asegura que "el Gobierno del Presidente Arévalo está cumpliendo con su responsabilidad constitucional de proteger la vida y seguridad de las y los guatemaltecos. Los habitantes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán son víctimas de esta infiltración criminal".

Reiteraron que "el Estado está trabajando para protegerlos y evitar que el crimen organizado destruya el tejido social de sus comunidades".

"No vamos a abandonar a las comunidades de Sololá ante grupos criminales. Estamos implementando acciones contundentes de control de la situación", destacaron.

Gobierno dará más detalles el domingo

Finalmente, la misiva promete que el Organismo Ejecutivo convocará a una conferencia de prensa para el domingo, 14 de diciembre, a las 10:00 horas en el Palacio Nacional de la Cultura.

