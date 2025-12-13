Tres heridos de gravedad tras accidente en ruta al Pacífico

Bomberos Voluntarios reportaron que un accidente de tránsito dejó a tres personas gravemente heridas en el kilómetro 140 de la carretera al Pacífico. En el lugar, una motocicleta perdió el control por causas que se desconocen y terminó chocando en contra de un picop gris que quedó con todo el frente destrozado.
Los paramédicos narraron las tres personas heridas viajaban a bordo del vehículo de dos ruedas, por lo que fueron atendidos por paramédicos del sector y llevados hacia el Hospital Nacional de Mazatenango.
Los rescatistas afirmaron que los heridos estaban en condiciones críticas al momento de ser trasladadas al centro asistencial. En el lugar quedó la motocicleta con placas M 196 MGP, bajo el bómper del picop con placas P 835 LJZ.
Medios locales compartieron imágenes en las que se ve que el accidente vial generó tránsito lento en el sector. Autoridades de tránsito llegaron a colocar conos para advertir del peligro y pedir a los choferes que redujeran la velocidad.
En otras noticias: Agentes de PROVIAL dan apoyo a los automovilistas con señalización temporal por el riesgo en este tramo de la carretera al Atlántico.
Vehículos con daños importantes
Oscar Cen, de Bomberos Voluntarios, reportó que el accidente causó la interrupción del tránsito en un carril, de dos con sentido hacia la costa sur. Las imágenes emitidas por medios locales resaltaron que la motocicleta quedó semidestruida, así como la parte frontal del picop.
Luego de movilizar los vehículos, voluntarios cubrieron el combustible derramado con tierra, utilizando palas y otras herramientas. Pese a que preliminarmente se reportaron personas fallecidas, las autoridades confirmaron que el accidente solo dejó heridos, aunque de gravedad.
Medios locales identificaron a dos de los heridos como Regina Coyoy y Sixto Coyoy, originarios de finca Santa Isabel, Municipio de San Antonio, departamento de Suchitepéquez.
Surgen otros datos del tercer herido
Pese al reporte de los rescatistas, otros medios de Escuintla afirmaron que el tercero de los heridos en realidad es el chofer del picop, quien también fue llevado al centro asistencial por lesiones graves.