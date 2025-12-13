 Tres heridos de gravedad tras accidente en ruta al Pacífico
Nacionales

Tres heridos de gravedad tras accidente en ruta al Pacífico

Según el reporte de los rescatistas, las tres personas lesionadas viajaban a bordo de la motocicleta que quedó bajo el picop.

Compartir:
Los rescatistas narraron que los tres heridos iban a bordo de la motocicleta., Bomberos Voluntarios.
Los rescatistas narraron que los tres heridos iban a bordo de la motocicleta. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios reportaron que un accidente de tránsito dejó a tres personas gravemente heridas en el kilómetro 140 de la carretera al Pacífico. En el lugar, una motocicleta perdió el control por causas que se desconocen y terminó chocando en contra de un picop gris que quedó con todo el frente destrozado.

Los paramédicos narraron las tres personas heridas viajaban a bordo del vehículo de dos ruedas, por lo que fueron atendidos por paramédicos del sector y llevados hacia el Hospital Nacional de Mazatenango.

Los rescatistas afirmaron que los heridos estaban en condiciones críticas al momento de ser trasladadas al centro asistencial. En el lugar quedó la motocicleta con placas M 196 MGP, bajo el bómper del picop con placas P 835 LJZ.

Medios locales compartieron imágenes en las que se ve que el accidente vial generó tránsito lento en el sector. Autoridades de tránsito llegaron a colocar conos para advertir del peligro y pedir a los choferes que redujeran la velocidad.

En otras noticias: Agentes de PROVIAL dan apoyo a los automovilistas con señalización temporal por el riesgo en este tramo de la carretera al Atlántico.

Reportan desprendimiento de roca en ruta al Atlántico

Agentes de PROVIAL dan apoyo a los automovilistas con señalización temporal por el riesgo en este tramo de la carretera al Atlántico.

Vehículos con daños importantes

Oscar Cen, de Bomberos Voluntarios, reportó que el accidente causó la interrupción del tránsito en un carril, de dos con sentido hacia la costa sur. Las imágenes emitidas por medios locales resaltaron que la motocicleta quedó semidestruida, así como la parte frontal del picop.

Luego de movilizar los vehículos, voluntarios cubrieron el combustible derramado con tierra, utilizando palas y otras herramientas. Pese a que preliminarmente se reportaron personas fallecidas, las autoridades confirmaron que el accidente solo dejó heridos, aunque de gravedad.

Medios locales identificaron a dos de los heridos como Regina Coyoy y Sixto Coyoy, originarios de finca Santa Isabel, Municipio de San Antonio, departamento de Suchitepéquez.

Surgen otros datos del tercer herido

Pese al reporte de los rescatistas, otros medios de Escuintla afirmaron que el tercero de los heridos en realidad es el chofer del picop, quien también fue llevado al centro asistencial por lesiones graves.

En Portada

Ruta Interamericana bloqueada por incidentes en Nahualát
Nacionales

Ruta Interamericana bloqueada por incidentes en Nahualá

01:37 PM, Dic 13
Autobuses accidentados el viernes contaban con seguro vigentet
Nacionales

Autobuses accidentados el viernes contaban con seguro vigente

10:34 AM, Dic 13
El Barcelona no falla y se aleja a siete puntos del Madridt
Deportes

El Barcelona no falla y se aleja a siete puntos del Madrid

01:27 PM, Dic 13
Muere Abraham Quintanilla, padre de la leyenda de la música tejana Selenat
Farándula

Muere Abraham Quintanilla, padre de la leyenda de la música tejana Selena

10:07 AM, Dic 13

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemalteco#liganacionalredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos