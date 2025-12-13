 Reportan desprendimiento de roca en ruta al Atlántico
Nacionales

Reportan desprendimiento de roca en ruta al Atlántico

Agentes de PROVIAL dan apoyo a los automovilistas con señalización temporal por el riesgo en este tramo de la carretera al Atlántico.

Compartir:
El desprendimiento ocurrió en el área de Guastatoya, El Progreso., Captura de pantalla.
El desprendimiento ocurrió en el área de Guastatoya, El Progreso. / FOTO: Captura de pantalla.

Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (PROVIAL-CIV) acudieron hasta el kilómetro 76 de la carretera al Atlántico para advertir el peligro por una roca de grandes proporciones que se desprendió desde una montaña.

Las autoridades explicaron que el derrumbe ocurrió en el área de El Progreso, Guastatoya, sobre el carril izquierdo de la pista que conduce hacia el norte. En imágenes compartidas por Provial, se pudo notar que a la orilla de la carretera quedaron más rocas pequeñas del citado derrumbe, por lo que las autoridades instaron a tener precaución.

Además, los agentes viales colocaron varios conos en el carril izquierdo, para advertir a los conductores del riesgo por la presencia de la roca de grandes dimensiones. La reducción de carriles obliga a los conductores a reducir la velocidad en el área e incorporarse al carril derecho, por lo que se debe tener cuidado en el área.

De la misma forma, las autoridades coordinaron el apoyo de las autoridades correspondientes para movilizar la roca y prevenir otros desprendimientos en este sector de la ruta al Atlántico.

Accidente en Petén

Más temprano, la misma entidad reportó un hecho de tránsito en el kilómetro 360 de la ruta CA-13, en jurisdicción de San Luis, Petén. Según los reportes, en el área se reportó la salida de pista de un cabezal, dejando daños materiales.

Los uniformados que llegaron a asistir el percance pidieron precaución porque el vehículo de transporte pesado quedó fuera de la vía, en el carril con dirección al sur.

Guatemala se viste de fe: miles acuden al Santuario de Guadalupe para honrar a la “Virgen Morena

La devoción a la “Virgen de Guadalupe” tiene profundas raíces históricas y sociales en Guatemala.

En Portada

Inacif confirma repatriación de restos de estadounidense desaparecido en Tikalt
Nacionales

Inacif confirma repatriación de restos de estadounidense desaparecido en Tikal

08:01 PM, Dic 12
¿Qué equipos son favoritos para llegar a la final del Apertura 2025?t
Deportes

¿Qué equipos son favoritos para llegar a la final del Apertura 2025?

03:54 PM, Dic 12
Capturan a conviviente de prófugo de la cárcel de Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a conviviente de prófugo de la cárcel de Fraijanes II

09:42 PM, Dic 12
Vicente Fernández: recuerdan sus últimas palabras a cuatro años de su muertet
Farándula

Vicente Fernández: recuerdan sus últimas palabras a cuatro años de su muerte

05:36 PM, Dic 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoJusticiaredes sociales#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos