Reportan desprendimiento de roca en ruta al Atlántico

Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (PROVIAL-CIV) acudieron hasta el kilómetro 76 de la carretera al Atlántico para advertir el peligro por una roca de grandes proporciones que se desprendió desde una montaña.
Las autoridades explicaron que el derrumbe ocurrió en el área de El Progreso, Guastatoya, sobre el carril izquierdo de la pista que conduce hacia el norte. En imágenes compartidas por Provial, se pudo notar que a la orilla de la carretera quedaron más rocas pequeñas del citado derrumbe, por lo que las autoridades instaron a tener precaución.
Además, los agentes viales colocaron varios conos en el carril izquierdo, para advertir a los conductores del riesgo por la presencia de la roca de grandes dimensiones. La reducción de carriles obliga a los conductores a reducir la velocidad en el área e incorporarse al carril derecho, por lo que se debe tener cuidado en el área.
De la misma forma, las autoridades coordinaron el apoyo de las autoridades correspondientes para movilizar la roca y prevenir otros desprendimientos en este sector de la ruta al Atlántico.
Accidente en Petén
Más temprano, la misma entidad reportó un hecho de tránsito en el kilómetro 360 de la ruta CA-13, en jurisdicción de San Luis, Petén. Según los reportes, en el área se reportó la salida de pista de un cabezal, dejando daños materiales.
Los uniformados que llegaron a asistir el percance pidieron precaución porque el vehículo de transporte pesado quedó fuera de la vía, en el carril con dirección al sur.