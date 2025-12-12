Guatemala se viste de fe: miles acuden al Santuario de Guadalupe para honrar a la "Virgen Morena

Decenas de católicos guatemaltecos se volcaron este viernes al Santuario de Guadalupe, en la zona 1 capitalina, para rendir homenaje a la Virgen Morena, Patrona de América, en la celebración de su día. Como cada 12 de diciembre, se llenaron las calles de fervor, color y tradición.
El templo se llenó de feligreses, muchos de los cuales llegaron acompañados de niños con indumentaria indígena. Mientras tanto, en el perímetro se observan vendedores ambulantes de, principalmente, sandalias y maracas, accesorios que portan los niños para mostrar su adoración, una labor que también se hereda entre generaciones.
Cortejo procesional de la Virgen de Guadalupe
Esta jornada de fe y color no solo incluye visitas al santuario, sino también cortejos procesionales, actividades que representan un testimonio vivo de una tradición que une a las familias y perpetúa la fe en la "Emperatriz de América".