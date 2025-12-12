 Guatemala se viste de fe: miles acuden al Santuario de Guadalupe para honrar a la "Virgen Morena
Guatemala se viste de fe: miles acuden al Santuario de Guadalupe para honrar a la "Virgen Morena

La devoción a la "Virgen de Guadalupe" tiene profundas raíces históricas y sociales en Guatemala.

Procesión de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de Guatemala, el 12 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
Procesión de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de Guatemala, el 12 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Decenas de católicos guatemaltecos se volcaron este viernes al Santuario de Guadalupe, en la zona 1 capitalina, para rendir homenaje a la Virgen Morena, Patrona de América, en la celebración de su día. Como cada 12 de diciembre, se llenaron las calles de fervor, color y tradición.

El templo se llenó de feligreses, muchos de los cuales llegaron acompañados de niños con indumentaria indígena. Mientras tanto, en el perímetro se observan vendedores ambulantes de, principalmente, sandalias y maracas, accesorios que portan los niños para mostrar su adoración, una labor que también se hereda entre generaciones.

Cortejo procesional de la Virgen de Guadalupe

Esta jornada de fe y color no solo incluye visitas al santuario, sino también cortejos procesionales, actividades que representan un testimonio vivo de una tradición que une a las familias y perpetúa la fe en la "Emperatriz de América".

Día de la Virgen de Guadalupe, Ciudad de Guatemala, 12 de diciembre de 2025 | Omar Solís/EU

Día de la Virgen de Guadalupe, Ciudad de Guatemala, 12 de diciembre de 2025 / Omar Solís/EU

