Ajustan recorridos del Transmetro por actividades en el Santuario de Guadalupe

Algunas rutas pueden presentar desvíos o irregularidades en su frecuencia.

El servicio de Transmetro y Tu Bus presenta cambios en su recorrido este viernes, 12 de diciembre, debido a los cierres implementados en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala por las actividades del Día de la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con la información compartida por la Municipalidad de Guatemala, algunas de las rutas pueden presentar desvíos o irregularidades en su frecuencia, tomando en cuenta que se implementaron medidas especiales en el tránsito del sector.

La festividad de la Virgen de Guadalupe reúne a decenas de feligreses que acuden al Santuario de Guadalupe, en la zona 1, para pedir bendiciones y agradecer por las oportunidades recibidas en sus vidas.

Debido a la alta afluencia en el sector, las autoridades implementan cierres con el fin de permitir una circulación solamente en áreas aledañas al templo, pero siendo netamente peatonal el paso en el perímetro del mismo.

Rutas con cambios

La Municipalidad de Guatemala dio a conocer que la línea 7 del Transmetro y las rutas 105 y 802 de Tu Bus tienen algunos cambios en la presente jornada. Estos son los puntos que destacó:

  • Se habilitará una estación provisional en la Avenida Elena, entre 8ª y 9ª calles.

Estaciones fuera de servicio:

  • San Juan de Dios.
  • Pasaje Aycinena.
  • La Merced.
  • Cruz Roja.
  • Archivo General.
  • Santuario de Guadalupe.

"Agradecemos planificar su recorrido e informarse de las actualizaciones del estado del servicio", expresó la comuna.

