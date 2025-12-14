 Reportan 7 soldados heridos por el conflicto en Nahualá
Nacionales

Ejército reporta siete soldados heridos por conflicto Nahualá e Ixtahuacán

Según la entidad castrense, de los siete militares afectados, tres quedaron en estado de gravedad; todos fueron enviados al Centro Médico Militar por la vía aérea.

Compartir:
Foto: Ejército
Imagen de los operativos de prevención en Ixtahuacán, con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo

El Ejército de Guatemala informó que los enfrentamientos armados del pasado sábado entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán dejaron el saldo de siete soldados heridos, de los que tres quedaron graves, por lo que todos fueron trasladados hacia el Centro Médico Militar en la Ciudad de Guatemala. Además, la entidad castrense aseguró que su personal resguardó las instalaciones del lugar, sin agredir a ningún civil.

En el área en conflicto, un helicóptero del Ejército intentó descender para atender a los heridos. Sin embargo, no logró aterrizar porque fue recibido con disparos, describió la entidad.

Por esa razón, los heridos tuvieron que ser trasladados vía terrestre hacia el territorio de Quetzaltenango, donde fueron rescatados por la vía aérea.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para guardar la calma e informarse por medios oficiales. Además, hicieron un llamado a las poblaciones en conflicto, destacando que estas acciones atentan contra la vida del personal de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de su deber y también ponen en riesgo a la población civil.

Mantendrán la paz en el área de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

El Ejército de Guatemala aseguró que se reforzaron las medidas de seguridad en la zona para garantizar la seguridad en el sector. Asimismo, afirmaron que mantienen su firme su compromiso de proteger a los guatemaltecos.

Finalmente, las fuerzas armadas garantizaron "el mantenimiento de la seguridad, la paz y el orden en la zona de conflicto".

En ese contexto, el Organismo Ejecutivo anunció una conferencia de prensa para este domingo (14.12.2025) a las 10:00 horas, desde el Palacio Nacional de la Cultura.

Fotos: PNC identifica a 153 personas en operativos de prevención

Agentes policiales fueron desplegados en distintos puntos del país, con énfasis en cajeros automáticos, informó la PNC.

En Portada

Ejército reporta siete soldados heridos por conflicto Nahualá e Ixtahuacánt
Nacionales

Ejército reporta siete soldados heridos por conflicto Nahualá e Ixtahuacán

08:03 AM, Dic 14
Tiroteo en playa de Sídney deja 12 muertos durante celebración judíat
Internacionales

Tiroteo en playa de Sídney deja 12 muertos durante celebración judía

07:45 AM, Dic 14
La FIFA confirma la fecha y sede de los premios The Bestt
Deportes

La FIFA confirma la fecha y sede de los premios The Best

07:16 AM, Dic 14
Impactantes imágenes: así luce Miss Jamaica en su primera aparición tras el accidente en Miss Universot
Farándula

Impactantes imágenes: así luce Miss Jamaica en su primera aparición tras el accidente en Miss Universo

08:35 AM, Dic 14

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco#liganacionalJusticiaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos