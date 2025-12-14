Reportan 7 soldados heridos por el conflicto en Nahualá

El Ejército de Guatemala informó que los enfrentamientos armados del pasado sábado entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán dejaron el saldo de siete soldados heridos, de los que tres quedaron graves, por lo que todos fueron trasladados hacia el Centro Médico Militar en la Ciudad de Guatemala. Además, la entidad castrense aseguró que su personal resguardó las instalaciones del lugar, sin agredir a ningún civil.
En el área en conflicto, un helicóptero del Ejército intentó descender para atender a los heridos. Sin embargo, no logró aterrizar porque fue recibido con disparos, describió la entidad.
Por esa razón, los heridos tuvieron que ser trasladados vía terrestre hacia el territorio de Quetzaltenango, donde fueron rescatados por la vía aérea.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para guardar la calma e informarse por medios oficiales. Además, hicieron un llamado a las poblaciones en conflicto, destacando que estas acciones atentan contra la vida del personal de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de su deber y también ponen en riesgo a la población civil.
Mantendrán la paz en el área de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán
El Ejército de Guatemala aseguró que se reforzaron las medidas de seguridad en la zona para garantizar la seguridad en el sector. Asimismo, afirmaron que mantienen su firme su compromiso de proteger a los guatemaltecos.
Finalmente, las fuerzas armadas garantizaron "el mantenimiento de la seguridad, la paz y el orden en la zona de conflicto".
En ese contexto, el Organismo Ejecutivo anunció una conferencia de prensa para este domingo (14.12.2025) a las 10:00 horas, desde el Palacio Nacional de la Cultura.