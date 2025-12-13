PNC identifica a 153 personas en operativos de prevención

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó varios operativos de prevención del delito en todo el territorio nacional, con saldo preliminar de 153 personas identificadas. La instancia agregó que, en algunos de los casos, los agentes policiales hicieron énfasis en cajeros automáticos, por el pago del aguinaldo.
La PNC añadió que uno de los puestos de registro se ubicó en la calzada Kaibil Balam, de la zona 5 de Huehuetenango. En ese lugar, los uniformados identificaron a unas 125 personas, 75 motoristas y emitieron 85 solvencias.
Las fuerzas de seguridad añadieron que también hay recorridos en mercados y cajeros automáticos, entre otros, para evitar que los guatemaltecos sean víctimas de la delincuencia que se reactiva por el aguinaldo.
Otro de los procedimientos se ejecutó en diferentes sectores del departamento de Santa Rosa, donde los agentes de la PNC reportaron la identificación de 28 personas, 15 motocicletas y 43 solvencias.
PNC localiza motos en Jalapa
Los uniformados también reportaron acciones de prevención en el departamento de Jalapa, en donde fueron ubicadas dos motocicletas con reporte de robo.
Según la entidad de seguridad, uno de los vehículos de dos ruedas está desactivado, mientras que el otro tenía pocas horas de haber sido reportado como robado. Ese segundo vehículo fue hurtado el pasado viernes en el barrio San Francisco.
En la capital, policías llegaron a un sector del mercado El Guarda, colonia Progreso, zona 11, donde hicieron procedimientos para la identificación de personas. Además, el personal de la PNC hizo revisiones en locales donde se comercializan bebidas embriagantes.
Según los números reportados por la PNC, en total fueron identificadas 153 personas, hasta el mediodía de este sábado 13 de diciembre de 2025.
La PNC también pidió a los guatemaltecos tener precaución por el pago del aguinaldo y sugirió evitar el conteo de dinero en efectivo en lugares públicos. Asimismo, pidieron poner atención al momento de hacer transacciones en cajeros automáticos, para que los mismos no estén intervenidos por sistemas para clonar tarjetas.