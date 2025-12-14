 Motorista muere en ascenso de Las Cañas, Antigua Guatemala
Motorista muere en ascenso de Las Cañas, Antigua Guatemala

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 38 del ascenso de Las Cañas, hacia San Lucas Sacatepéquez.

El accidente ocurrió en el carril izquierdo, por lo que pidieron precaución al resto de los conductores., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente ocurrió en el carril izquierdo, por lo que pidieron precaución al resto de los conductores. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que una motocicleta derrapó en el kilómetro 38 de la cuesta de Las Cañas, en la salida de Antigua Guatemala, con saldo de un hombre fallecido. Según el reporte, el percance ocurrió en el sentido hacia San Lucas Sacatepéquez, por lo que las unidades de emergencia coordinaron el apoyo de las autoridades.

Fueron paramédicos de la estación de Santa Lucía Milpas Altas quienes atendieron el accidente de tránsito, a bordo de la unidad AD-165, reportó el departamento de comunicación social de los rescatistas. Por el momento, no se han establecido las causas exactas del percance.

Sin embargo, los paramédicos narraron que llegaron al lugar, pero al hacer las primeras evaluaciones a la víctima, constataron que ya no contaba con signos vitales.

Los rescatistas a cargo de la emergencia dieron aviso a las instancias correspondientes, como Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público, para el levantamiento del fallecido.

Precaución en la salida de Antigua Guatemala

Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, el accidente ocurrió en el carril izquierdo de la pista de ascenso. En el lugar, hay ambulancias y autoridades regulando el paso vehicular.

