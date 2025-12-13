 Confirman cinco fallecidos por tensiones en Nahualá, Sololá
Confirman cinco fallecidos por tensiones en Nahualá, Sololá

El director de la PNC reportque un enfrentamiento armado entre pobladores cobró la vida de cinco personas en Nahualá.

El conflicto de esta mañana generó un bloqueo en la ruta Interamericana. , Captura de pantalla.
El conflicto de esta mañana generó un bloqueo en la ruta Interamericana. / FOTO: Captura de pantalla.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Estuardo Custodio Boteo, confirmó que durante este sábado (13/12/2025) ocurrió un enfrentamiento entre pobladores de Nahualá, en el departamento de Sololá, con saldo de cinco fallecidos.

Boteo precisó que las cinco personas fallecidas fueron trasladadas a una escuela del caserío Pachipac, que se encuentra alejado y adentro del municipio. Los detalles fueron revelados en una entrevista exclusiva a Emisoras Unidas 89.7 FM.

Boteo añadió que actualmente las autoridades locales están en proceso de identificación de las personas que fallecieron en el incidente armado, aunque añadió que la información que poseen es limitada.

El titular de la PNC recordó que existen tensiones entre comunitarios de Nahualá y Santa María Ixtahuacán desde el año 2023. Según Boteo, desde ese entonces las autoridades están al tanto de las comunidades en conflicto.

Ofrecen dar más actualizaciones

Además, Boteo describió que actualmente están en constante comunicación con los residentes de la zona en disputa.

La PNC agregó que siguen trabajando en el área del conflicto y que en breve ampliarán información.

Durante el mediodía, las autoridades únicamente confirmaron que existía un bloqueo entre los kilómetros 158 y 160 de la carretera Interamericana a causa del conflicto entre las comunidades.

Actualmente, Boteo confirmó que están en conversaciones con los responsables del bloqueo, para que liberen el paso lo más pronto posible.

Emisoras Unidas intentó contactar en repetidas ocasiones al alcalde de la localidad, Manuel Tzep Carrillo y al gobernador de la localidad, sin embargo no fue posible porque ambos evacúan una reunión de emergencia.

De la misma forma, se espera que en breve se conozca la reacción de distintas autoridades de gobierno, Ministerio de Gobernación o de la Defensa Nacional.

Confirman cinco fallecidos por tensiones en Nahualá, Sololá
Confirman cinco fallecidos por tensiones en Nahualá, Sololá

04:38 PM, Dic 13
