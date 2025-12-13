 Video muestra fuerte accidente en ruta al Atlántico
Nacionales

Video muestra fuerte accidente en ruta al Atlántico con saldo de una mujer herida

Las imágenes compartidas por testigos mostraron que el vehículo tipo sedán quedó totalmente destruido, en la ruta hacia Puerto Barrios.

El vehiculo quedó totalmente destrozado de la parte frontal., Captura de pantalla.
El vehiculo quedó totalmente destrozado de la parte frontal. / FOTO: Captura de pantalla.

Medios locales de Puerto Barrios, Izabal, compartieron el video de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 65.5 de la carretera al Atlántico; según las imágenes, el percance se situó en el sentido hacia el oriente. El autor del video narró que en el accidente vial una mujer sufrió graves heridas, porque aparentemente era quien manejaba el automóvil.

Además de la mujer herida, en el carro viajaban otras dos señoras y un bebé que resultaron ilesos en el percance. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para dar auxilio a la dama afectada y trasladarla al centro asistencial más cercano.

En las imágenes compartidas, se puede ver que varios usuarios de la vía detuvieron la marcha para auxiliar a las afectadas. Además, las imágenes mostraron que el carro que se accidentó portaba las placas P 139 HYN.

Las imágenes mostraron que el carro quedó destrozado de la parte frontal, con la tapa del capó totalmente volteada. Por el momento se investigan las causas del accidente, aunque los curiosos no descartaron el factor humano en el accidente de tránsito.

Gasolinera destrozada en Petén

Más temprano, un tráiler se accidentó en el kilómetro 360 de la ruta CA-13, en jurisdicción de San Luis, Petén. Según un reporte de Provial, en el área se reportó la salida de pista de un cabezal, dejando daños materiales.

Este accidente no causó personas heridas, pero si fuertes destrozos en el área, según el reporte de las autoridades de la Dirección General de Seguridad y Protección Vial (PROVIAL).

En cuanto al accidente del kilómetro 65.5 de la ruta al Atlántico, los cuerpos de socorro no reportaron el accidente, pero no se descarta que la mujer afectada haya sido trasladada al hospital más cercano.

Las autoridades pidieron precaución al manejar cerca del lugar, por las maniobras para retirar el carro que se accidentó en la cinta asfáltica.

