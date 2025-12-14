 Nahualá declara dos días de luto en memoria de las víctimas
Nahualá declara dos días de luto en memoria de las víctimas

La comuna de Nahualá compartió un comunicado en el que insta a sus pobladores a guardar dos días de duelo por los vecinos fallecidos

Vecinos lamentaron la muerte de los residentes de Nahualá y exigieron la retirada de las tropas militares., Alberto Chaclán.
Vecinos lamentaron la muerte de los residentes de Nahualá y exigieron la retirada de las tropas militares. / FOTO: Alberto Chaclán.

La Municipalidad de Nahualá, en el departamento de Sololá, declaró dos días de luto oficial entre este domingo, 14 de diciembre y el próximo lunes por los fallecidos en los hechos de violencia del pasado sábado. Según la breve publicación, esta medida implica que los principales comercios de la región permanecerán cerrados mientras dure el duelo oficial.

El comunicado de la corporación edil agrega que se cerrarán los mercados, bancos, cooperativas, tiendas y depósitos con esta medida. La mayoría de las inhumaciones se realizó este domingo en diferentes cementerios de la localidad; durante un homenaje póstumo, algunos vecinos portaron carteles en contra del Ejército de Guatemala.

Más temprano, el presidente, Bernardo Arévalo, anunció que en consejo de ministros decidieron elaborar el acuerdo gubernativo 1-2025 para decretar un estado de Prevención en el lugar. El jefe del Ejecutivo aseguró en conferencia de prensa que la agresión se ejecutó con armas de alto calibre y que el blanco fue el Ejército de Guatemala.

El ministro de Gobernación también informó que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaron en la búsqueda de víctimas oficializaron la muerte de cinco personas del municipio de Nahualá. Sin embargo, el alcalde del municipio, Manuel Tzep Carrillo, indicó a Emisoras Unidas FM que en total fueron unas nueve víctimas mortales las que cobró el enfrentamiento.

Número de víctimas mortales cambia constantemente

No obstante, vecinos afirmaron esta mañana que en total fueron 13 féretros los que se enterraron en por lo menos tres campos santos de la localidad. Cabe resaltar que las inhumaciones se hicieron, dependiendo de las comunidades de origen de los fallecidos, explicaron.

Cabe destacar que el mandatario Arévalo enfatizó que el estado de Prevención en la zona en conflicto permitirá reforzar la fuerza del Estado, pero siempre respetando los derechos humanos en el área.

Con información de la periodista Samantha Guerrero, de Emisoras Unidas FM.

