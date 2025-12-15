 Guatemala celebra la victoria de Kast en elecciones chilenas
Nacionales

Guatemala felicita a Kast por su triunfo en las elecciones chilenas

Kast ganó las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a Jara.

Compartir:
minex-sede-emisoras-unidas.webp,
minex-sede-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Gobierno de Guatemala felicitó al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile, así como a la sociedad chilena por la "exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado".

"El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicita al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, y al pueblo chileno por la exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado", señala un comunicado de la cancillería guatemalteca publicado en X.

Así, el Gobierno de Bernardo Arévalo reiteró "su compromiso de continuar trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer la relación bilateral, orientada a la prosperidad y la estabilidad de nuestros pueblos y de toda la región latinoamericana".

Proceso electoral en Chile

Kast ganó ayer las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico hijo de una familia de migrantes alemanes con pasado nazi, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

En su primer discurso como presidente electo, Kast, seguidor de la secta ultracatólica Schoenstatt, agradeció su victoria a Dios, al que le pidió sabiduría y templanza para un gobierno que arrancará el próximo 11 de marzo.

"Nada sería posible si es que no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Nada ocurre en la vida para los que somos de fe, que no sea en relación directa con Dios. Y ahí decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día", afirmó.

En Portada

Ministro de Gobernación sobre situación en Sololá: Estamos ante un grupo paramilitart
Nacionales

Ministro de Gobernación sobre situación en Sololá: "Estamos ante un grupo paramilitar"

09:40 AM, Dic 15
Gobierno establece descanso extendido para servidores públicos durante las fiestas navideñast
Nacionales

Gobierno establece descanso extendido para servidores públicos durante las fiestas navideñas

08:41 AM, Dic 15
Hansi Flick confirma que hará varias rotaciones para Copa del Reyt
Deportes

Hansi Flick confirma que hará varias rotaciones para Copa del Rey

08:06 AM, Dic 15
Ricardo Arjona se despide con emotivo mensaje de su Residencia en Guatemala t
Farándula

Ricardo Arjona se despide con emotivo mensaje de su Residencia en Guatemala

07:17 AM, Dic 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos