 Motorista cae en drenaje en Escuintla
Nacionales

Motorista cae en drenaje al ignorar señalización y video se vuelve viral

En Escuintla, un motorista cayó en un profundo agujero al ignorar cierre vial.

Caída de motorista en Escuintla evidencia riesgos de no respetar cierres viales., Capturan de pantalla video de X.
Caída de motorista en Escuintla evidencia riesgos de no respetar cierres viales. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales volvió a poner en evidencia los riesgos de ignorar la señalización vial en zonas intervenidas por obras públicas. Las imágenes muestran el momento en que un motorista cae dentro de un drenaje en un sector del departamento de Escuintla, tras intentar avanzar por una calle cerrada debido a trabajos municipales.

La grabación, difundida el sábado 13 de diciembre, capta cómo el conductor de la motocicleta decide bordear el área acordonada para no detener su marcha. Sin embargo, al transitar por la orilla de la excavación, pierde el control del vehículo y termina cayendo en un agujero profundo, donde se realizan labores para la instalación de tubería de desagüe.

Según reportes de medios locales, el tramo contaba con advertencias visibles y estaba debidamente cerrado al paso vehicular, precisamente para prevenir este tipo de incidentes. A pesar de ello, el motorista optó por continuar, lo que derivó en el accidente que quedó registrado en video.

Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre los usuarios de redes sociales. La mayoría de comentarios señalaron la imprudencia del conductor y cuestionaron la práctica de intentar "ganar tiempo" al ignorar cierres viales, una conducta que, como en este caso, puede terminar en accidentes evitables. 

Motorista no sufrió heridas de gravedad 

Afortunadamente, las autoridades informaron que el motorista no sufrió heridas de gravedad, de acuerdo con información de medios locales. No obstante, el incidente sirvió como llamado de atención tanto para conductores como para peatones.

Las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de acatar la señalización y los cierres temporales en zonas de trabajo, ya que estas medidas buscan proteger la integridad de la población y facilitar el desarrollo seguro de las obras. El video, más allá de su viralidad, deja una advertencia clara sobre las consecuencias de no respetar las normas viales.

