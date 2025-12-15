 Video capta accidente de bus escolar en carretera a El Salvador
Nacionales

Video capta accidente de bus escolar en carretera a El Salvador

Como resultado del accidente, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica

Accidente de bus escolar , Sebastián Siero
Accidente de bus escolar / FOTO: Sebastián Siero

Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes en el kilómetro 15 de la carretera a El Salvador, frente a un supermercado, donde un bus escolar, varios vehículos particulares y un tráiler se vieron involucrados. El hecho quedó captado por cámaras de videovigilancia municipales, según informó el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero.

De acuerdo con la información oficial, el percance ocurrió cuando el bus perdió el control al intentar evitar una colisión con un tráiler que se incorporaba a la carretera. En la maniobra, el autobús cruzó hacia los carriles contrarios, impactando contra otros automóviles que circulaban en la vía, lo que provocó una colisión múltiple y generó momentos de tensión entre los conductores y peatones de la zona.

Reportan seis personas heridas 

Como resultado del accidente, seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de gravedad de los lesionados, mientras las autoridades continúan recabando datos para determinar responsabilidades.

El alcalde Siero indicó que personal municipal se movilizó de inmediato hacia el lugar del incidente para apoyar en la atención de la emergencia y trabajar en la liberación de los carriles afectados. Debido al impacto, ambos sentidos de la vía —subida y bajada— quedaron bloqueados, generando complicaciones en la movilidad vehicular durante varias horas.

Accidente en carretera a El Salvador | Sebastián Siero

Accidente en carretera a El Salvador / Sebastián Siero

Accidente en carretera a El Salvador | Sebastián Siero

Accidente en carretera a El Salvador / Sebastián Siero

Accidente en carretera a El Salvador | Sebastián Siero

Accidente en carretera a El Salvador / Sebastián Siero

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a manejar con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se normaliza la circulación en este tramo de alta afluencia.

