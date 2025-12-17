 Motorista fallece en trágico accidente en ruta a Fraijanes
Nacionales

Trágico accidente en ruta a Fraijanes: motorista fallece

El conductor fallecido no ha podido ser identificado.

El motorista fue localizado sin signos vitales sobre la carretera en la ruta hacia Fraijanes., Bomberos Voluntarios
El motorista fue localizado sin signos vitales sobre la carretera en la ruta hacia Fraijanes. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente que ocurrió en horas de la mañana de este miércoles 17 de diciembre cobró la vida de un motorista. El hecho se registró en el kilómetro 22.5 de la carretera que conduce hacia el municipio de Fraijanes, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, al lugar fue trasladada una unidad de emergencia luego de que se recibieran reportes sobre un grave percance que había ocurrido y había dejado a una persona afectada.

Los técnicos en urgencias médicas constataron que se trataba de un hombre, quien permanecía en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica, a algunos metros de donde se encontraba la motocicleta en la que viajaba.

El paciente fue evaluado y los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales como consecuencia de las fuertes lesiones que sufrió en distintas partes del cuerpo. En ese sentido, notificaron a las autoridades sobre este caso.

Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que el fallecido no pudo ser identificado, ya que no se encontraron documentos personales en el área ni se presentó algún familiar o conocido. Por el momento, solo se conoce que viste chumpa, pantalón, zapatos tipo tenis de color negro. También utilizaba cincho y guantes negros.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde ocurrió el hecho y cerraron el área para quedar a la espera de la llegada de los fiscales del Ministerio Público.

