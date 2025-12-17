Desgarrador mensaje en el llavero de motorista fallecido

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 16 de diciembre de 2025 cobró la vida de Adolfo Argueta, un motorista que fue localizado sin vida en el kilómetro 31 de la ruta al Pacífico. Más allá del impacto del hecho, un detalle encontrado entre sus pertenencias conmovió a socorristas y autoridades: un llavero con un mensaje que parecía anticipar la tragedia.
Maneja con cuidado, recuerda que te necesito siempre conmigo. Te amo", se leía en el llavero que acompañaba las llaves de la motocicleta. En el reverso, una fotografía del fallecido junto a una mujer, quien se presume era su esposa, reforzó el dramatismo del hallazgo.
El acciente del motorista
Al arribar al lugar, las autoridades localizaron el cuerpo del hombre tendido en medio de la carretera, mientras que su motocicleta se encontraba caída a un costado del tramo. Durante la inspección de la escena fue cuando se encontró el llavero con el mensaje, un detalle que generó consternación entre los presentes.
Medios locales informaron que familiares de la víctima llegaron al lugar para realizar la identificación correspondiente. Adolfo Argueta era residente de la colonia Flor del Campo, en Amatitlán. Hasta el cierre de esta nota, no se habían dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el accidente.
Mensaje hallado en gafete de joven motorista
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan diariamente los motoristas en las carreteras del país y ha traído a la memoria otros hechos recientes que han dejado escenas similares de dolor.
Uno de ellos ocurrió el pasado 7 de diciembre de 2025, cuando un joven motorista de 15 años perdió la vida en la ruta que comunica Parramos con Pastores, Sacatepéquez. En ese hecho, cuerpos de socorro confirmaron que el adolescente falleció a causa de múltiples lesiones tras ser impactado por un vehículo y posteriormente arrollado por un transporte pesado.
Durante las diligencias de ese caso, los socorristas también encontraron un mensaje que estremeció a quienes atendían la emergencia. En un gafete que portaba el menor se leía la frase: "Maneja con cuidado. Te necesito aquí conmigo. Te amo".
Ambos mensajes, encontrados en escenarios distintos pero unidos por la tragedia, se han convertido en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida en las carreteras y de la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir.