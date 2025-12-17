 Desgarrador mensaje en el llavero de motorista fallecido
Nacionales

El desgarrador mensaje hallado en el llavero de un motorista fallecido en la ruta al Pacífico

En el reverso dellavero, una fotografía del fallecido junto a una mujer, quien se presume era su esposa, reforzó el dramatismo del hallazgo.

Compartir:
Llavero de motorista fallecido., Redes sociales.
Llavero de motorista fallecido. / FOTO: Redes sociales.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 16 de diciembre de 2025 cobró la vida de Adolfo Argueta, un motorista que fue localizado sin vida en el kilómetro 31 de la ruta al Pacífico. Más allá del impacto del hecho, un detalle encontrado entre sus pertenencias conmovió a socorristas y autoridades: un llavero con un mensaje que parecía anticipar la tragedia.

Maneja con cuidado, recuerda que te necesito siempre conmigo. Te amo", se leía en el llavero que acompañaba las llaves de la motocicleta. En el reverso, una fotografía del fallecido junto a una mujer, quien se presume era su esposa, reforzó el dramatismo del hallazgo.

El acciente del motorista 

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron el cuerpo del hombre tendido en medio de la carretera, mientras que su motocicleta se encontraba caída a un costado del tramo. Durante la inspección de la escena fue cuando se encontró el llavero con el mensaje, un detalle que generó consternación entre los presentes.

Medios locales informaron que familiares de la víctima llegaron al lugar para realizar la identificación correspondiente. Adolfo Argueta era residente de la colonia Flor del Campo, en Amatitlán. Hasta el cierre de esta nota, no se habían dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

Foto embed
Llavero de motorista fallecido. - Lamátrik /Página de Facebook.

Mensaje hallado en gafete de joven motorista 

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan diariamente los motoristas en las carreteras del país y ha traído a la memoria otros hechos recientes que han dejado escenas similares de dolor.

Uno de ellos ocurrió el pasado 7 de diciembre de 2025, cuando un joven motorista de 15 años perdió la vida en la ruta que comunica Parramos con Pastores, Sacatepéquez. En ese hecho, cuerpos de socorro confirmaron que el adolescente falleció a causa de múltiples lesiones tras ser impactado por un vehículo y posteriormente arrollado por un transporte pesado.

Durante las diligencias de ese caso, los socorristas también encontraron un mensaje que estremeció a quienes atendían la emergencia. En un gafete que portaba el menor se leía la frase: "Maneja con cuidado. Te necesito aquí conmigo. Te amo".

“Maneja con cuidado. Te necesito aquí conmigo”: el mensaje hallado en el gafete de un motorista fallecido en Sacatepéquez

Un motorista murió tras accidente en Sacatepéquez y su gafete revela un mensaje personal.

Ambos mensajes, encontrados en escenarios distintos pero unidos por la tragedia, se han convertido en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida en las carreteras y de la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir.

En Portada

Arévalo sobre situación en Sololá: El Estado no va a ceder el territorio al crimen organizadot
Nacionales

Arévalo sobre situación en Sololá: "El Estado no va a ceder el territorio al crimen organizado"

10:36 AM, Dic 17
Netflix y la FIFA anuncian acuerdo para lanzar un videojuego oficial del Mundial 2026t
Deportes

Netflix y la FIFA anuncian acuerdo para lanzar un videojuego oficial del Mundial 2026

09:18 AM, Dic 17
Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividadest
Nacionales

Oficializan restricción de circulación del transporte pesado durante festividades

08:01 AM, Dic 17
El desgarrador mensaje hallado en el llavero de un motorista fallecido en la ruta al Pacíficot
Nacionales

El desgarrador mensaje hallado en el llavero de un motorista fallecido en la ruta al Pacífico

09:54 AM, Dic 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacionalredes socialesPNCJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos