 Benito acepta cargos y es condenado por caso Libramiento
Nacionales

Caso Libramiento de Chimaltenango: Benito acepta cargos y es condenado

El extitular de la cartera de Comunicaciones, José Luis Benito, recibió una condena de prisión conmutable.

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en la Torre de Tribunales tras finalizar una audiencia el miércoles 17 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en la Torre de Tribunales tras finalizar una audiencia el miércoles 17 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, se sometió al procedimiento de aceptación cargos, por lo cual obtuvo una condena conmutable por el caso Libramiento de Chimaltenango, donde se le señaló de cometer una serie de irregularidades relacionadas con esta obra carretera.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles, 17 de diciembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo "D". La jueza Abelina Cruz Toscano evaluó los argumentos expuestos por las partes y aceptó la petición que planteó la defensa para que el caso tomara esa vía.

"El Ministerio Público (MP) nos imputa fraude por haber inobservado la experiencia del contratista, cuando hay entes colegiados dentro del Ministerio de Comunicaciones para ello. Está el Departamento de Precalificado, las juntas de licitación, las comisiones técnicas, quienes evalúan dichos términos de experiencia; también lo hace el RGAE en el Ministerio de Finanzas. Pero, bueno, decidimos aceptar cargos", dijo el exfuncionario ante los periodistas tras finalizar la audiencia.

Añadió que, a pesar de que la fiscalía le atribuyó el cargo de fraude, en ningún momento imputó un monto defraudado al Estado. De igual forma, expresó que no hubo sustracción de fondos públicos, pago de sobornos o coimas ni tampoco sobrevaloración, ni nada que pudiera determinar un daño directo al Estado.

"El tramo se encuentra en perfectas condiciones, no tiene ningún problema actualmente ni lo ha presentado, está en uso y disfrute de todos los usuarios. El único problema que tiene el tramo ahorita, después de seis años que se puso al servicio de la población, no se le ha podido dar mantenimiento, entonces ya se ven algunos baches", expresó Benito.

En ese contexto, explicó que, al declararse culpable de las anomalías que le atribuía el MP, la togada dictó una sentencia condenatoria de cinco años de prisión conmutables por el delito de fraude.

El abogado de Benito, Jonathan Villatoro, señaló que el Ministerio Público no pudo establecer algún tipo de circunstancia que pudiera dar un agravante. En ese sentido, por razones técnicas, correspondía aplicar una pena mínima, tal como se hizo.

"El derecho premial establece la rebaja del 50 por ciento. Entonces, son cinco años de prisión conmutables a razón de 20 quetzales diarios y una inhabilitación especial, tal como lo establece la norma, por el tiempo que dure la condena", añadió.

Recusan a jueza

En el caso de Benito quedó pendiente de llevarse a cabo la fase en la que se definiría la reparación digna. Esto se debe a que la audiencia fue suspendida en la presente jornada porque la Procuraduría General de la Nación presentó una recusación contra la jueza Cruz.

De acuerdo con la entidad, la togada habría emitido opinión al emitir la resolución respectiva. En ese sentido, se busca que sea separada del proceso.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

