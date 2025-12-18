Descubren dos cuerpos en ruta a Santa Lucía Los Ocotes

Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados en horas de la mañana de este jueves, 18 de diciembre, en el kilómetro 14 de la ruta que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, el personal de la estación ubicada en Canalitos acudió al referido sector con el objetivo de buscar a una persona que permanecía desaparecida, ya que sus familiares habían solicitado el apoyo respectivo.
Los técnicos en urgencias médicas iniciaron con el rastreo, principalmente en un sector donde los habitantes del área habían informado que permanecía una motocicleta abandonada. Tras recorrer la zona, hicieron el hallazgo de los restos humanos en un barranco.
"En un tiradero de basura, a un costado de la carretera, encontramos dos cuerpos envueltos en sábanas y bolsas negras", detalló el comandante de la referida estación.
Sin identificar
El socorrista explicó que los cuerpos se encuentran en estado descomposición. En ese contexto, hasta el momento no han podido ser identificados. Se desconoce si entre las víctimas está la persona que había sido reportada como desaparecida.
Al lugar acudieron también otras personas que afirmaron tener parientes des los que desconocen su paradero, pero debido al estado en que se encontraban los cadáveres no se determinó de quiénes se trata.
Los socorristas indicaron que, tras el hallazgo, dieron el aviso a las autoridades y posteriormente llevaron a cabo los trabajos de extracción hacia la superficie.
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron las labores correspondientes y el procesamiento de la escena. También gestionaron el traslado de las personas fallecidas hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se buscará determinar su identidad y causa de muerte.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7