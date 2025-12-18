Restablecen operaciones en Aeropuerto La Aurora tras neblina

El Aeropuerto Internacional La Aurora, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó que después de una pausa temporal en las operaciones debido a las condiciones climáticas en el territorio nacional, la actividad en la terminal aérea fue retomada y se mantiene "con total normalidad".
Durante la madrugada, la institución indicó que ante la presencia de neblina se actuó en calidad de prevención, así que fue pausado momentáneamente el despegue de vuelos programados para horas de la mañana.
El último despegue se reportó a las 6:00 horas y la medida de pausa para la salida de las aeronaves se mantuvo por aproximadamente dos horas y media. Después, la DGAC confirmó que se determinó como viables las condiciones para volver a la actividad cotidiana.
Ante esta situación, la dirección les recomendó a los usuarios establecer comunicación directa con sus líneas aéreas ante cualquier cambio en el itinerario de sus vuelos y evitar contratiempos.
Vuelos afectados por suspensión
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Fernando Suriano, dio a conocer que la pausa en operaciones debido a la presencia de neblina no solo afectó los despegues, como se indicó en un reporte inicial, sino que también tuvo impacto en el aterrizaje de aeronaves.
Compartió que fueron seis vuelos los que no pudieron aterrizar. Por las condiciones no pudieron hacer la aproximación y el protocolo establece que se debían trasladar a un aeropuerto alterno.
"En algunos hubo un atraso de salida. Fueron alrededor de cinco vuelos, pero los más complejos fue los que no pudieron aterrizar y tuvieron que irse a un alterno", dijo.
Agregó que, aunque todavía hay presencia de neblina, ya se está levantando la restricción tras la verificación de la seguridad operacional respectiva.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7