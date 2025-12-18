 Impactante accidente entre motocicleta y camioneta
Video capta violento choque entre motocicleta y camioneta en Puerto Barrios

Impactante accidente captado en video muestra a un motorista caer a un riachuelo tras colisión.

Accidente de tránsito en Puerto Barrios. , Capturan de pantalla video de X.
Accidente de tránsito en Puerto Barrios. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un impactante accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de videovigilancia y se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas. Las imágenes muestran el momento exacto en el que un motorista se estrella contra una camioneta, en un hecho que ha generado preocupación entre usuarios por la forma en que ocurrió el percance.

De acuerdo con el video, la camioneta circulaba sobre su vía cuando el piloto intentó cruzar para ingresar a una cuadra sin utilizar las direccionales. La maniobra se realizó sin percatarse de que una motocicleta se aproximaba a excesiva velocidad, lo que derivó en una colisión frontal.

Producto del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado por los aires y cayó en un riachuelo cercano, en una escena que en las imágenes parece similar a un clavado. Tras el choque, los ocupantes de la camioneta descendieron del vehículo para evaluar los daños y posteriormente se acercaron al motorista, quien quedó tendido sobre el agua.

¿Cuál es el estado de salud del motorista?

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del motorista involucrado. Tampoco se ha confirmado de manera oficial el lugar exacto del accidente; únicamente se menciona que pudo haber ocurrido en un sector de Puerto Barrios, Izabal.

Las autoridades no han emitido información oficial sobre el hecho. Se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles conforme avancen las investigaciones y se confirme la condición del motorista.

Asimismo, reiteran a motoristas y automovilistas la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar las direccionales, moderar la velocidad y conducir con precaución para evitar accidentes. 

