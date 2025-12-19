Colapso de tránsito por accidente en ruta al Atlántico

Serias complicaciones en el tránsito se presentan este viernes, 19 de diciembre, en seguimiento de un fuerte accidente que se registró en el kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 25 capitalina, donde se vieron involucrados los conductores de dos camiones y una persona murió.
De acuerdo con los reportes de las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala, anoche ocurrió una colisión en el referido sector, en la cual se vieron involucrados los conductores de dos camiones. Las causas del percance no han sido establecidas.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, detalló que uno de los vehículos de transporte pesado quedó volcado sobre la cinta asfáltica y otro empotrado contra un paredón.
Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que las unidades de emergencia acudieron a este lugar en seguimiento de reportes que se recibieron en la línea telefónica de la institución donde se les notificaba sobre un fuerte incidente que había dejado personas afectadas.
Leandro Amado, vocero de la entidad de socorro, informó que los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que permanecía en estado inconsciente y presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Al evaluarlo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada. Solo se determinó que se trata de un hombre cuyo cuerpo quedó sobre la carretera.
Cierre parcial en el sector
Aunque el accidente ocurrió en horas de la noche del pasado jueves, 18 de diciembre, las diligencias de parte de las autoridades en el lugar se extendieron hasta hoy. Debido a esta situación, el tránsito se vio seriamente afectado en ese tramo y áreas aledañas.
"La acumulación de vehículos, especialmente de transporte pesado y de carga, llega hasta las inmediaciones del anillo Periférico", informó Montejo.
Mientras tanto, la PMT de Mixco señaló que también se presentaron complicaciones en la salida del bulevar El Naranjo, incorporación a Periférico, como consecuencia del accidente en la ruta al Atlántico. Por ello, recomendó a los usuarios tomar vías alternas.
Cambios en servicio del Transmetro
Debido a la presencia de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en el lugar del hecho se mantiene un cierre vehicular parcial. En ese contexto, se vio impactada la circulación del Transmetro y al menos dos líneas presentaron cambios en sus recorridos. Este es el detalle:
Línea 18:
- Servicio únicamente de Fegua a San Martín Norte.
- Se deshabilitaron: San Martín Sur, Victorias, Portales y Atlántida.
Línea 18 San Rafael / Paraíso:
- Servicio deshabilitado