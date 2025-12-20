PNC captura a salvadoreño requerido por la justicia

Durante la madrugada, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre de origen salvadoreño señalado de ser pandillero del barrio 18. Las autoridades confirmaron que el detenido fue llevado ante la justicia, para posteriormente ser trasladado a su país, donde tiene siete órdenes de captura por igual número de delitos.
La PNC identificó al detenido como "un terrorista alias Fatboy de la pandilla 18". Además, describió que la captura fue posible gracias al trabajo de investigación de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).
Entre los delitos que pesan contra el apresado están los de estafa agravada, falsedad ideológica, falsedad material, uso y tenencia de documentos falsos. Además, las autoridades salvadoreñas señalan a "Fatboy" por otros dos casos de estafa agravada.
"Alias "Fatboy" pretendía evadir la justicia de El Salvador ocultándose en Guatemala, donde se encontraba de manera irregular, por lo que fue arrestado y expulsado hacia su país de origen", describió la PNC.
Según las autoridades, desde enero a la fecha suman 90 salvadoreños capturados en Guatemala, tomando en cuenta el caso de este detenido. De ese total, 45 han sido expulsados hacia el vecino país, afirmó la PNC.
En temas judiciales consulte: Sala revoca sobreseimiento y ordena juicio contra señalados por toma del Paraninfo
Pandilleros salvadoreños y guatemaltecos en la mira
"El trabajo de investigación y búsqueda de pandilleros salvadoreños, permite a investigadores de la DIPANDA localizar al detenido", afirmaron las autoridades en sus canales oficiales tras el anuncio de la aprehensión.
En otras capturas, la PNC reportó la detención de una mujer identificada con el apodo de "Foca". Según esta dependencia, la apresada es "marera terrorista del barrio 18".
La institución policial aseguró que ella fue recapturada cuando exigía Q50 mil a un comerciante por concepto de extorsión. La detenida fue recapturada porque hace tres meses la sorprendieron intentando ingresar a la cárcel Renovación I, con celulares ocultos en sus partes íntimas.