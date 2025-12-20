 PNC captura a salvadoreño requerido por la justicia
Nacionales

PNC captura a salvadoreño requerido por la justicia de su país

Las autoridades señalaron que el apresado es un supuesto pandillero del barrio 18, con siete ordenes de detención en El Salvador.

Compartir:
Según la PNC, el salvadoreño detenido fue expulsado hacia El Salvador., PNC de Guatemala.
Según la PNC, el salvadoreño detenido fue expulsado hacia El Salvador. / FOTO: PNC de Guatemala.

Durante la madrugada, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un hombre de origen salvadoreño señalado de ser pandillero del barrio 18. Las autoridades confirmaron que el detenido fue llevado ante la justicia, para posteriormente ser trasladado a su país, donde tiene siete órdenes de captura por igual número de delitos.

La PNC identificó al detenido como "un terrorista alias Fatboy de la pandilla 18". Además, describió que la captura fue posible gracias al trabajo de investigación de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).

Entre los delitos que pesan contra el apresado están los de estafa agravada, falsedad ideológica, falsedad material, uso y tenencia de documentos falsos. Además, las autoridades salvadoreñas señalan a "Fatboy" por otros dos casos de estafa agravada.

"Alias "Fatboy" pretendía evadir la justicia de El Salvador ocultándose en Guatemala, donde se encontraba de manera irregular, por lo que fue arrestado y expulsado hacia su país de origen", describió la PNC.

Según las autoridades, desde enero a la fecha suman 90 salvadoreños capturados en Guatemala, tomando en cuenta el caso de este detenido. De ese total, 45 han sido expulsados hacia el vecino país, afirmó la PNC.

En temas judiciales consulte: Sala revoca sobreseimiento y ordena juicio contra señalados por toma del Paraninfo

Sala revoca sobreseimiento y ordena juicio contra señalados por toma del Paraninfo

Los estudiantes expulsados de la Usac, Sergio Morataya y Heizel Morales, enfrentarán debate.

Pandilleros salvadoreños y guatemaltecos en la mira

"El trabajo de investigación y búsqueda de pandilleros salvadoreños, permite a investigadores de la DIPANDA localizar al detenido", afirmaron las autoridades en sus canales oficiales tras el anuncio de la aprehensión.

En otras capturas, la PNC reportó la detención de una mujer identificada con el apodo de "Foca". Según esta dependencia, la apresada es "marera terrorista del barrio 18".

La institución policial aseguró que ella fue recapturada cuando exigía Q50 mil a un comerciante por concepto de extorsión. La detenida fue recapturada porque hace tres meses la sorprendieron intentando ingresar a la cárcel Renovación I, con celulares ocultos en sus partes íntimas.

En Portada

Mapping Fantástico ilumina la Catedral Metropolitanat
Nacionales

Mapping Fantástico ilumina la Catedral Metropolitana

08:01 PM, Dic 19
Liga Nacional: Selección de Guatemala, el tema de discordia en Asambleat
Deportes

Liga Nacional: Selección de Guatemala, el tema de discordia en Asamblea

06:05 PM, Dic 19
MCC selecciona a Guatemala para desarrollar programas umbralt
Nacionales

MCC selecciona a Guatemala para desarrollar programas umbral

07:35 PM, Dic 19
Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2t
Nacionales

Salud confirma primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2

05:44 PM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosMundial 2026Futbol GuatemaltecoLiga Nacionalredes socialesDonald TrumpEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos