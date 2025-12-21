Aeronáutica se prepara para atender a miles de pasajeros por Navidad

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), este lunes 22 de diciembre, será el punto más álgido en la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora por la cantidad de viajeros.
De acuerdo con Erick Uribio, administrador del Aeropuerto Internacional la Aurora, han realizado las coordinaciones correspondientes con coordinados con Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y el Instituto de Migración para evitar aglomeraciones y mantener el flujo vehicular en los alrededores.
Uribio indicó que solo para este lunes esperan alrededor de 10 mil viajeros y el punto más álgido será entre las 11:30 y 15:00 horas. El Aeropuerto Internacional Aurora recibe en promedio diario 8500 pasajeros.
El funcionario también pidió a los viajeros puedan presentarse al aeropuerto más de 2 horas de anticipación. Las aerolíneas de hecho piden 2 horas, pero la DCAG pide que estén antes de esas 2 horas.
"Vamos a tener 18 vuelos juntos... Por lo cual rogamos de que todos tomen sus medidas de llegar a tiempo antes de lo que le piden para el chequeo y de esta manera pues podamos reducir los tiempos", indicó.
Medidas de contingencia para el alto flujo de pasajeros
Debido al aumento esperado en el flujo de viajeros, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) activó un plan especial en coordinación con diversas entidades estatales:
- Instituto Guatemalteco de Migración (IGM): refuerzo de personal en puestos de control migratorio para la atención en entradas y salidas.
- Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): incremento de agentes y agilización de trámites mediante la declaración jurada anticipada.
- EMETRA y Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provia): regulación del tránsito vehicular en los alrededores del aeropuerto.
- AVSEC: despliegue de más de 240 agentes para labores de control interno y seguridad.
Con información de Samantha Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7*