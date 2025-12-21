 Aeronáutica se prepara para atender a miles de pasajeros por Navidad
Nacionales

Aeronáutica se prepara para atender a miles de pasajeros por Navidad

La Dirección General de Aeronáutica Civil reiteró a los viajeros que deben presentarse al Aeropuerto con antelación para evitar contratiempos.

Compartir:
Para este lunes se espera un incremento del número de viajeros en el Aeropurto., Foto Omar Solís
Para este lunes se espera un incremento del número de viajeros en el Aeropurto. / FOTO: Foto Omar Solís

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), este lunes 22 de diciembre, será el punto más álgido en la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora por la cantidad de viajeros.

De acuerdo con Erick Uribio, administrador del Aeropuerto Internacional la Aurora, han realizado las coordinaciones correspondientes con  coordinados con Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), la Dirección General de Protección y Seguridad Vial  (Provial) y el Instituto de Migración para evitar aglomeraciones y mantener el flujo vehicular en los alrededores.

Uribio indicó que solo para este lunes esperan alrededor de 10 mil viajeros y el punto más álgido será entre las 11:30 y 15:00 horas. El Aeropuerto Internacional Aurora recibe en promedio diario 8500 pasajeros.

El funcionario también pidió a los viajeros puedan presentarse al aeropuerto más de 2 horas de anticipación. Las aerolíneas de hecho piden 2 horas, pero la DCAG pide que estén antes de esas 2 horas.

"Vamos a tener 18 vuelos juntos... Por lo cual rogamos de que todos tomen sus medidas de llegar a tiempo antes de lo que le piden para el chequeo y de esta manera pues podamos reducir los tiempos", indicó. 

Medidas de contingencia para el alto flujo de pasajeros

Debido al aumento esperado en el flujo de viajeros, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) activó un plan especial en coordinación con diversas entidades estatales:

  • Instituto Guatemalteco de Migración (IGM): refuerzo de personal en puestos de control migratorio para la atención en entradas y salidas.
  • Superintendencia de Administración Tributaria (SAT): incremento de agentes y agilización de trámites mediante la declaración jurada anticipada.
  • EMETRA y Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provia): regulación del tránsito vehicular en los alrededores del aeropuerto.
  • AVSEC: despliegue de más de 240 agentes para labores de control interno y seguridad.
Guatemala espera “récord histórico” en afluencia de pasajeros por fiestas navideñas

El Aeropuerto Internacional La Aurora se prepara para un día histórico con hasta 900 pasajeros por hora, lo que representa que estará operando al máximo de su capacidad.

Con información de Samantha Guerrero, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Aumenta número de cádaveres hallados en zona 25t
Nacionales

Aumenta número de cádaveres hallados en zona 25

12:54 PM, Dic 21
Se reanuda escrutinio especial en Honduras, después de doce horas de interrupciónt
Internacionales

Se reanuda escrutinio especial en Honduras, después de doce horas de interrupción

02:31 PM, Dic 21
El mensaje de Municipal previo a la final del Apertura 2025t
Deportes

El mensaje de Municipal previo a la final del Apertura 2025

01:32 PM, Dic 21
Antigua G. F. C. dice que va por el bicampeonatot
Deportes

Antigua G. F. C. dice que va por el bicampeonato

01:46 PM, Dic 21

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEstados UnidosMundial 2026Noticias de Guatemalaredes socialesDonald TrumpReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos