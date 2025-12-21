Localizan cuatro cuerpos más en Santa Lucía Los Ocotes

Personal de Bomberos Voluntarios reportó la mañana de este domingo 21 de diciembre, el hallazgo de cuatro cuerpos más en un área utilizada como basurero clandestino, en el kilómetro 14.5 carretera que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala.
Con la intervención de la Brigada Especial de Rescate y la sección canina de Bomberos, este domingo se localizaron cuatro cadáveres envueltos en sábanas y nailon.
Hans Lemus, portavoz de Bomberos Voluntarios, indicó que este domingo se activó la búsqueda en el basurero para poder localizar el cuerpo de varias personas que se encuentran desaparecidas, "Justamente hoy se localizan cuatro cadáveres estos envueltos en sábanas y nailon está en la parte baja de este basurero", indicó.
Con este hallazgo, suman 10 los cuerpos localizados en los últimos días, el pasado sábado se encontraran tres cuerpos y una osamenta, y el pasado fueron dos los cuerpos hallados.
Otros hallazgos
El pasado sábado 20 de diciembre, en el kilómetro 14 de la carretera que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, se localizaron tres cuerpos envueltos en sábanas.
Los Bomberos Voluntarios también localizaron una osamenta humana mientras realizaban la extracción de los 3 cuerpos envueltos en sabanas, por lo que en total fueron cuatro.
El jueves pasado, la Asociación de Bomberos Municipales de Canalitos (ASEMBOC) localizó a dos personas fallecidas, una sobre la cinta asfáltica y otra en el fondo del mismo barranco.
Los cuerpos localizados en el área se encontraban avanzado estado de putrefacción, por lo que no fue posible identificar a las víctimas, y permanecen en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).