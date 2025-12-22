Balacera deja tres fallecidos, en la aldea El Durazno

La aldea El Durazno, del municipio de Chinautla, fue escenario de un ataque armado que cobró la vida de un joven de 19 años y dos menores de edad. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar del incidente violento y confirmaron el hallazgo de un cuarto herido que fue llevado a la emergencia de Hospital General San Juan de Dios.
Los rescatistas agregaron que el ataque armado que se registró en el kilómetro 10 de la antigua ruta a San Pedro Ayampuc, en jurisdicción de El Durazno. Los paramédicos agregaron que el hombre lesionado también es menor de 18 años.
El citado cuerpo de socorro informó que los tres fallecidos en la aldea El Durazno son Francisco García Lázaro, de 14 años; Gerson Aguirre, de 16 años y Josué Isaac Morán, de 19.
"En lo que respecta al herido, fue identificado como Elías Gerónimo García López, de 16 años de edad", agregaron los paramédicos.
Investigaciones en curso en El Durazno
Los rescatistas agregaron que, hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque. Al lugar se hicieron presentes elementos policiales y también fiscales del Ministerio Público.
Tras el peritaje de la escena, los peritos ordenaron el traslado de los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
En las imágenes compartidas se comprobó que uno de los fallecidos quedó tendido al costado de un carro parqueado. La víctima portaba playera azul y una bolsa de compras del mercado.
Otra de las víctimas mortales quedó sobre una banqueta cercana y el tercero murió tendido en la calle, frente a una persiana del lugar.
Momentos de dolor se vivieron en el sector, cuando los familiares acudieron al lugar para identificar a los fallecidos.
Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas FM.