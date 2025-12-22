Piden evitar juegos pirotécnicos en forma de comida

La Dirección de Atención al Consumidor (DIACO) emitió una alerta preventiva este lunes (22/12/2025), ante la comercialización de productos pirotécnicos que imitan figuras de alimentos. La entidad resaltó que estos productos representan un alto riesgo para los niños y consumidores en general.
Por esa razón, la DIACO informó que continúan con las verificaciones a nivel nacional, haciendo operativos en distintos lugares del país, debido a que considera que hay datos preocupantes, con relación a la venta de productos derivados de la pólvora con similitud a comida.
Entre las figuras encontradas, la entidad describió que hay algunos productos en forma de palomitas de maíz o poporopos, bebidas gaseosas, sopas instantáneas y varios tipos de bocadillos, similares a los que se encuentran en las tiendas.
Las autoridades agregaron que estarán realizando más operativos de prevención en el país, mientras hicieron un llamado a los padres de familia para evitar que sus hijos compren este tipo de juegos pirotécnicos.
Llamado a la prudencia en el uso de juegos pirotécnicos
Como parte del plan Belén de los cuerpos de socorro, distintas compañías de rescatistas pidieron a los guatemaltecos acompañar a los niños al momento de jugar con pirotecnia. Los paramédicos resaltaron la importancia de que los pequeños estén acompañados de un adulto responsable, para evitar sufrir quemaduras o heridas que ameriten hospitalización.
En ese sentido, las autoridades del Ministerio de Salud también se declararon en alerta amarilla durante esta época del año, con el fin de garantizar la atención a los pacientes que lleguen por emergencias derivadas de esta actividad.
Entre las verificaciones que se hacen en las supervisiones de las autoridades, se certifica que los puestos de venta tengan equipos para apagar incendios, que cuenten con extintor, que no se encuentren cerca de ventas de comida o comercios que requieran el uso de fuego y que además tengan letreros que prohíban fumar en las cercanías.
La DIACO estableció que por el momento "no queremos tragedias en relación a este tipo de productos" y advirtió que los niños que están sin supervisión pueden creer que el producto en realidad es un comestible, cuando en realidad es pirotécnico.
La entidad también hizo un llamado a los comercios para evitar la venta de estos productos, porque también pueden ser sujeto de sanciones, debido a que realizarán acciones en conjunto con cuerpos de socorro.
Destacaron que los bomberos han apoyado en la colocación de algunos carteles informativos en los puestos de venta de los cohetillos y productos similares.
De esa cuenta, las autoridades llamaron a evitar confusiones por este tipo de productos en las calles del país.
Con información de la periodista Dayana Rashón, de Emisoras Unidas FM