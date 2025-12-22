Allanan viviendas en Huehuetenango por muerte de mujeres

El Ministerio Público (MP) informó que durante este lunes (22/12/2025) realizan allanamientos en por lo menos tres viviendas de la cabecera departamental de Huehuetenango, con el objetivo de hacer inspecciones, registro y recopilación de viviendas, para resolver casos de muertes violentas de mujeres.
El ente investigador precisó que las gestiones están a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio de Quetzaltenango Región VIII. Además, indicaron que trabajan en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo del Departamento contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los encargados de ejecutar los allanamientos "se encuentran realizando diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en tres inmuebles ubicados en la cabecera departamental de Huehuetenango", precisó la fiscalía.
Estas acciones tienen como objetivo recolectar indicios que fortalezcan las investigaciones relacionadas con muertes violentas de mujeres", recalcó el ente investigador.
Allanamientos en San Miguel Petapa
El ente investigador agregó que se realizan otras acciones de investigación en el municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala. En ese caso, la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), realiza la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.
Las acciones de los investigadores se ejecutan en un inmueble con "el objetivo es dar seguimiento a una investigación de hechos relacionados con la explotación sexual infantil en línea", informaron.