 Allanan viviendas en Huehuetenango por muerte de mujeres
Nacionales

Allanan viviendas en Huehuetenango por muerte de mujeres

Fiscales del MP realizan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles de Huehuetenango, para resolver casos de muertes violentas de mujeres.

Compartir:
Los operativos del MP se ejecutaron desde muy temprano, este lunes., Ministerio Público.
Los operativos del MP se ejecutaron desde muy temprano, este lunes. / FOTO: Ministerio Público.

El Ministerio Público (MP) informó que durante este lunes (22/12/2025) realizan allanamientos en por lo menos tres viviendas de la cabecera departamental de Huehuetenango, con el objetivo de hacer inspecciones, registro y recopilación de viviendas, para resolver casos de muertes violentas de mujeres.

El ente investigador precisó que las gestiones están a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio de Quetzaltenango Región VIII. Además, indicaron que trabajan en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo del Departamento contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los encargados de ejecutar los allanamientos "se encuentran realizando diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en tres inmuebles ubicados en la cabecera departamental de Huehuetenango", precisó la fiscalía.

Estas acciones tienen como objetivo recolectar indicios que fortalezcan las investigaciones relacionadas con muertes violentas de mujeres", recalcó el ente investigador.

Insivumeh reporta temblor de 5.1 grados en el Pacífico

Los cuerpos de socorro no reportaron daños o personas heridas tras el movimiento de tierra reportado por el ente científico.

Allanamientos en San Miguel Petapa

El ente investigador agregó que se realizan otras acciones de investigación en el municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala. En ese caso, la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), realiza la diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Las acciones de los investigadores se ejecutan en un inmueble con "el objetivo es dar seguimiento a una investigación de hechos relacionados con la explotación sexual infantil en línea", informaron.

En Portada

Calendario Escolar 2026: claves y fechas para la educación pública y privada t
Nacionales

Calendario Escolar 2026: claves y fechas para la educación pública y privada

07:56 AM, Dic 22
FIFA publica su último ranquin del 2025t
Deportes

FIFA publica su último ranquin del 2025

07:43 AM, Dic 22
Esperan hasta 18 vuelos por hora en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Esperan hasta 18 vuelos por hora en el Aeropuerto La Aurora

08:05 AM, Dic 22
Video capta el impactante accidente de un danzante del Baile de los Monos en Huitán, Quetzaltenango t
Nacionales

Video capta el impactante accidente de un danzante del Baile de los Monos en Huitán, Quetzaltenango

07:34 AM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos