Insivumeh reporta temblor de 5.1 grados en el Pacífico hoy

Cuando el reloj marcó las 20:20 horas, un temblor de 5.1 grados sacudió la costa sur del país, sin que por el momento se reporten daños o alarma en la población. Sin embargo, algunos pobladores de San Marcos reportaron que sintieron dos movimientos, sin que se generaran personas heridas.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que el fenómeno tuvo como epicentro el océano Pacífico. Tras los reportes en San Marcos, los cuerpos de socorro hicieron recorridos de vigilancia para evaluar posibles daños en la infraestructura del lugar.
Tras la alerta del sismo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió un afiche con recomendaciones por los casos de temblor. La entidad señaló la importancia de tener un plan familiar de respuesta y de guardar la calma en momentos como este.
Conred también pidió seguir las recomendaciones de las autoridades y no utilizar elevadores al permanecer en edificios. "Tenga lista su mochila de las 72 horas y el kit de mascotas", recalcó el ente de prevención.
Consejos para choferes, en caso de temblor
Para quienes se conduzcan en carro al momento de un sismo, la citada coordinadora pidió a los pilotos que se detengan en un lugar seguro y permanezcan dentro del vehículo.
"Aléjese de ventanas y repisas. Si se encuentra en la vía pública, manténgase alejado de postes, ventanas u objetos que puedan caer", instaron.
Finalmente, las autoridades instaron a evacuar hacia un lugar seguro, pero también pidieron mantenerse informados por medio de canales oficiales.