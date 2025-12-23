INACIF corrige identidad del cuerpo encontrado en zona 25

Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) corrigieron la identidad del cuerpo identificado, luego de ser abandonado el pasado domingo en la zona 25, junto a otros cadáveres. En un principio, la institución había dado un nombre, pero ahora enmendó lo ocurrido afirmando que la víctima es Hilary Rashell Vielman Diéguez, de 20 años de edad.
El INACIF subrayó que la fallecida contaba con una alerta Isabel Claudina activada desde el pasado 20 de octubre. El ente forense agregó que ella es la primera víctima que es identificada por este caso.
Por el momento, el INACIF sigue pendiente de identificar a otros 11 cuerpos encontrados en el kilómetro 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, jurisdicción de la zona 25.
La entidad subrayó que el elevado estado de descomposición de los cadáveres está complicando el proceso de identificación. De esa manera reiteraron que la primera víctima identificada es Hilary Rashell Vielman Diéguez, de 20 años.
Según la alerta de desaparición, la víctima mortal desapareció en octubre pasado tras ser vista por última vez en la 19 calle de la colonia San Juan de Dios de la zona 6 capitalina.
En más noticias: Consulado da recomendaciones por posibles redadas en EE. UU.
Cuerpos evaluados en el INACIF podrían haber sido abandonados
Cabe resaltar que las víctimas fueron encontradas en la citada carretera de la zona 25 entre el jueves y domingo de la semana pasada y todos estaban envueltos en sábanas y nylon. Las autoridades no descartaron que los fallecidos hayan sido ejecutados en otro sector y abandonados en el área del hallazgo.
Según hipótesis de la PNC, el motivo de la masacre podría ser una lucha de pandillas, que se disputan un territorio para el comercio ilícito de drogas. Asimismo, el Ministerio de Gobernación aseguró que ya tiene a dos grupos de investigadores trabajando en este caso, para dar con los responsables.
Cabe resaltar que, en un caso similar, nueve cuerpos fueron encontrados bajo el Puente San Juan, ubicado en el kilómetro 21 la carretera al Atlántico. Este macabro hallazgo también fue reportado durante octubre de 2025 y las autoridades lograron identificar a por lo menos siete víctimas.