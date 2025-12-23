PNC expulsa a "Porky", buscado por la justicia de El Salvador

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) montaron un operativo para capturar a un ciudadano salvadoreño requerido por la justicia de su país, identificado como Melvin Antonio Mejía Rivas, alias "Porky"; la detención se ejecutó este martes (23/12/2025). Según la PNC, el detenido es "otro salvadoreño expulsado del país" porque pertenece a "la pandilla terrorista del barrio 18".
Las fuerzas de seguridad afirmaron que la aprehensión se dio como resultado de la operatividad que han implementado policías de la comisaría 13, en la zona 16, donde fue ubicado el salvadoreño Melvin Antonio Mejía Rivas, de 32 años.
Alias el Porky es miembro activo de la pandilla terrorista del barrio 18. Este pandillero es requerido por su país, por tener una orden de aprehensión por el delito de agrupaciones ilícitas de fecha 04 de noviembre de 2019, emitida por un juzgado de El Salvador", precisó la PNC.
En cifras, las autoridades consignaron que desde enero hasta la presente fecha suman 92 salvadoreños encontrados en Guatemala.
En otras noticias: Luis Pacheco y Héctor Chaclán pasarán la Navidad en prisión
Número de salvadoreños expulsados del país
De ese número, la PNC contabilizó que 46 han sido expulsados hacia el vecino país y otros 46 permanecen en Guatemala a la espera de resolver su situación legal.
"Las autoridades guatemaltecas ya hicieron las coordinaciones para ser trasladado a la frontera de Valle Nuevo, Jutiapa, para ser entregado a la Policía de El Salvador", finalizaron los agentes de la PNC.
En imágenes compartidas se pudo observar que el capturado vestía playera rosada y pantaloneta beige al momento de ser aprehendido. Además, el sindicado portaba tenis y calcetines blancos, mientras agentes policiales lo custodiaban esposado y lo ingresaba a una de las sedes policiales para ser fichado.
Cabe resaltar que la aprehensión fue ejecutada por agentes de la comisaría 13, en un sector de la zona 16 capitalina.