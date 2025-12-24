Bomberos trabajan para controlar incendio en fábrica de velas

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales trabajan la mañana de este miércoles 24 de diciembre para controlar un incendio de gran magnitud en una fábrica de velas en la calzada Raúl Aguilar Batres y 57 calle de la zona 12, de Villa Nueva.
Por causas que se desconocen se originó un incendio en la fábrica de velas por lo cual, se destinaron decenas de vehículos contra incendio para combatir las llamas.
De acuerdo con Bomberos Voluntarios en las bodegas hay material combustible, maquinaria industrial y materia prima para la elaboración de candelas y veladoras.
Hasta este momento Bomberos Voluntarios han movilizado más de 18 unidades contra incendio y camiones cisterna, usando aproximadamente 25 mil galones de agua.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que el incendio ha generando afectaciones en la circulación vehicular en el sector.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*