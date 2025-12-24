 Bomberos trabajan para controlar incendio en fábrica de velas
Nacionales

Bomberos trabajan para controlar incendio en fábrica de velas

Con el apoyo de decenas de motobombas, bomberos trabajan para controlar el siniestro en la calzada Raúl Aguilar Batres y 57 calle de la zona 12, de Villa Nueva.

Bomberos Voluntarios trabajan para controlar el incendio en bodegas de la calzada Aguilar Batres. , Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos Voluntarios trabajan para controlar el incendio en bodegas de la calzada Aguilar Batres. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales trabajan la mañana de este miércoles 24 de diciembre para controlar un incendio de gran magnitud en una fábrica de velas en la calzada Raúl Aguilar Batres y 57 calle de la zona 12, de Villa Nueva. 

Por causas que se desconocen se originó un incendio en la fábrica de velas por lo cual, se destinaron decenas de vehículos contra incendio para combatir las llamas.

De acuerdo con Bomberos Voluntarios en las bodegas hay material combustible, maquinaria industrial y materia prima para la elaboración de candelas y veladoras. 

Hasta este momento Bomberos Voluntarios han movilizado más de 18 unidades contra incendio y camiones cisterna, usando aproximadamente 25 mil galones de agua.  

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que el incendio ha generando afectaciones en la circulación vehicular en el sector. 

Discusión en el tránsito culmina con balacera en San Cristóbal

Pese a las heridas de bala los dos afectados lograron llegar por sus propios medios a una estación de bomberos.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

