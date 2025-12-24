Guía de números de emergencia por fin de año

Las festividades de Navidad y Año Nuevo son momentos de convivencia y celebración, pero también representan días de mayor riesgo debido al aumento de viajes, consumo de alcohol, uso de pirotecnia y reuniones masivas. Por ello, las autoridades recomiendan a la población tener a la mano los números de emergencia, especialmente durante los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, cuando los incidentes suelen incrementarse.
En caso de una emergencia relacionada con desastres naturales, incendios, explosiones o situaciones de riesgo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene activo su centro de atención a través del número 119 disponible para recibir alertas y coordinar respuestas inmediatas. También a través de sus redes sociales.
Para situaciones vinculadas con el tránsito en la ciudad de Guatemala, como accidentes, congestionamientos o bloqueos viales, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) puede ser contactada al 1551, línea habilitada para orientar y auxiliar a los automovilistas durante las fechas festivas.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil (PNC) continúa brindando atención las 24 horas mediante los números 110 , destinado a reportar delitos, hechos violentos o cualquier situación que ponga en riesgo a las personas.
Si la emergencia requiere atención prehospitalaria, rescates o control de incendios, los cuerpos de socorro mantienen sus líneas habilitadas. Los Bomberos Voluntarios atienden llamadas al 122, mientras que los Bomberos Municipales pueden ser contactados al 123. Ambas instituciones refuerzan su personal durante estas fechas debido al aumento de accidentes y siniestros.
Emergencias en carretera
Para quienes se movilizan fuera de la ciudad, las autoridades hacen énfasis en no conducir bajo efectos del alcohol y revisar el estado mecánico del vehículo antes de viajar. En caso de un percance en carretera, si el automóvil cuenta con seguro, se recomienda contactar de inmediato a la aseguradora para recibir asistencia.
De no contar con este servicio, los conductores pueden comunicarse al 1520, número del call center de la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial), el cual funciona las 24 horas. Provial brinda apoyo en casos de vehículos varados, desperfectos mecánicos, accidentes de tránsito e incluso a pilotos en estado de ebriedad, coordinando las acciones necesarias con la PNC y los cuerpos de socorro.
Desde su Centro de Operaciones, al menos 10 personas se encargan de recibir los reportes y trasladar la información a los grupos de reacción desplegados estratégicamente en distintos tramos carreteros del país. Además, Provial cuenta con seis grúas de plataforma para el traslado de vehículos livianos, un servicio gratuito destinado a apoyar a quienes quedan varados durante los viajes de fin de año.
Las autoridades reiteran el llamado a la prevención, la responsabilidad y la planificación, recordando que tener estos números a la mano puede marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia durante las celebraciones.