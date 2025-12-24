 Llaman a prevenir accidentes en las fiestas de fin de año
Nacionales

Llaman a prevenir accidentes en las fiestas de fin de año

La DGT recomendó planificar rutas y evitar manejar con cansancio, para evitar accidentes viales en el fin de año.

Compartir:
El mensaje de prevención estuvo dirigido a choferes, usuarios y trabajadores del transporte de pasajeros y transporte pesado., PNC de Guatemala.
El mensaje de prevención estuvo dirigido a choferes, usuarios y trabajadores del transporte de pasajeros y transporte pesado. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Dirección General de Transportes (DGT) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes de tránsito durante estas fiestas de fin de año. Para ello, la instancia pidió planificar con anticipación sus rutas; además, solicitaron a los pilotos que eviten conducir en horas de alta afluencia y que no tomen el volante con demasiado cansancio.

Además, la DGT sugirió revisar las distintas aplicaciones de mapas, para verificar las condiciones del tránsito en la ruta que se va a utilizar. La citada dirección resaltó la importancia de realizar una inspección del vehículo: "entre esta revisión se debe incluir, el estado de los frenos, llantas, luces, sistema de dirección y documentos, antes de cada viaje".

Las autoridades pidieron respetar los límites de velocidad y la señalización, otra de las acciones preventivas es ajustar la velocidad según el clima, la visibilidad y el estado de la carretera, especialmente en rutas estrechas o montañosas.

A los usuarios del transporte de carga les instaron a controlar el peso y el número de pasajeros; en ese sentido, recomendaron, no excederse ante los límites permitidos.

La DGT pidió que se asegure de forma correcta el equipaje y la mercancía, para evitar accidentes.

En otras noticias: Empresarios piden "blindar" frontera de México y Guatemala tras choques entre carteles

Empresarios piden “blindar” frontera de México y Guatemala tras choques entre carteles

Este llamado de organizaciones empresariales y civiles se da después del enfrentamiento armado registrado en la comunidad de Agua Zarca, Huehuetenango.

Distracciones que causan accidentes

La DGT agregó que es necesario "evitar las distracciones al manejar y evitar el consumo de bebidas alcohólicas". Para ello, las autoridades recomendaron mantener el foco de atención total de la conducción.

En relación con lo anterior, subrayaron el llamado a evitar el uso del celular mientras se conduce. En ese sentido, aconsejaron mantener a la mano los dispositivos de manos libres, aunque indicaron que se deben usar solo si es indispensable.

A los pasajeros solicitaron "no permitir manejar a personas que están bajo efectos de licor".

Las autoridades también anunciaron la realización de operativos de control de velocidad para prevenir accidentes de tránsito en las carreteras.

Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas FM.

En Portada

CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026

08:28 AM, Dic 24
Entre mitos y ciencia: 6 misterios navideños que aún desafían la lógicat
Tendencias

Entre mitos y ciencia: 6 misterios navideños que aún desafían la lógica

08:25 AM, Dic 24
Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferest
Nacionales

Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferes

07:41 AM, Dic 24
Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletast
Nacionales

Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletas

07:14 AM, Dic 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga Nacionalredes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos