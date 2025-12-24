Llaman a prevenir accidentes en las fiestas de fin de año

La Dirección General de Transportes (DGT) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes de tránsito durante estas fiestas de fin de año. Para ello, la instancia pidió planificar con anticipación sus rutas; además, solicitaron a los pilotos que eviten conducir en horas de alta afluencia y que no tomen el volante con demasiado cansancio.
Además, la DGT sugirió revisar las distintas aplicaciones de mapas, para verificar las condiciones del tránsito en la ruta que se va a utilizar. La citada dirección resaltó la importancia de realizar una inspección del vehículo: "entre esta revisión se debe incluir, el estado de los frenos, llantas, luces, sistema de dirección y documentos, antes de cada viaje".
Las autoridades pidieron respetar los límites de velocidad y la señalización, otra de las acciones preventivas es ajustar la velocidad según el clima, la visibilidad y el estado de la carretera, especialmente en rutas estrechas o montañosas.
A los usuarios del transporte de carga les instaron a controlar el peso y el número de pasajeros; en ese sentido, recomendaron, no excederse ante los límites permitidos.
La DGT pidió que se asegure de forma correcta el equipaje y la mercancía, para evitar accidentes.
Distracciones que causan accidentes
La DGT agregó que es necesario "evitar las distracciones al manejar y evitar el consumo de bebidas alcohólicas". Para ello, las autoridades recomendaron mantener el foco de atención total de la conducción.
En relación con lo anterior, subrayaron el llamado a evitar el uso del celular mientras se conduce. En ese sentido, aconsejaron mantener a la mano los dispositivos de manos libres, aunque indicaron que se deben usar solo si es indispensable.
A los pasajeros solicitaron "no permitir manejar a personas que están bajo efectos de licor".
Las autoridades también anunciaron la realización de operativos de control de velocidad para prevenir accidentes de tránsito en las carreteras.
Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas FM.