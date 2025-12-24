 Neutralizan a los responsables de un tiroteo en La Reformita
Nacionales

Neutralizan a los presuntos responsables de un tiroteo en La Reformita

Agentes de PNC coparon a dos presuntos pandilleros, supuestos responsables de un atentado contra siete personas.

La motocicleta de los supuestos autores del asesinato quedó tirada en la calzada Raúl Aguilar Batres. , PNC de Guatemala.
Después de un tiroteo que dejó tres fallecidos y cuatro heridos en una tienda de la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos supuestos sicarios responsables del ataque armado. Según un informe policial, agentes de la comisaría 14 actuaron rápidamente para neutralizar a "mareros terroristas del barrio 18".

Las autoridades aseguraron que los hombres detenidos, tras una persecución, "son responsables de atacar a balazos a tenderos y clientes" de un local de la colonia La Reformita. Este mismo hecho fue reportado por Bomberos Municipales en la 6ta. avenida y 6ta. calle de la zona 12.

La PNC atribuyó la captura a la "inmediata reacción de policías de la comisaría 14 permite". Asimismo, aseguró que la acción policial permitió "la neutralización de dos terroristas de la mara 18, luego que estos perpetraran un ataque con arma de fuego en contra del propietario de dos tiendas de barrio en la colonia La Reformita, zona 12".

Según la PNC, "en el hecho armado falleció la víctima y dos clientes del negocio, quedando con heridas de bala otras cuatro personas, entre estas el guardián de las tiendas, quien logró repeler el ataque".

Persecución de dos cuadras en La Reformita

Según los hechos descritos por la PNC, los sicarios lograron escapar de la escena a bordo de una motocicleta, pero dos cuadras adelante fueron copados por unidades élite de la PNC. La entidad describió que uno de los detenidos se encontraba herido de bala y fue identificado como Anderson Estuardo Huertas Hernández, de 19 años, alias "Calavera".

La entidad precisó que el detenido "fue llevado a un hospital, donde falleció a su ingreso".

El piloto de la motocicleta fue identificado como un adolescente de 16 años, alias "El Seco", quien portaba un chaleco antibala. El menor fue conducido inmediatamente hacia un juzgado para menores en conflicto con la ley penal, agregó la PNC.

Antecedentes del fallecido

De acuerdo a los archivos de la PNC, el fallecido salió hace dos semanas de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, donde estuvo recluido por el delito de conspiración para cometer asesinato.

Los uniformados decomisaron tres pistolas; Una de ellas había sido robada el 22 de agosto de 2022 en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Asimismo, incautaron una motocicleta color rojo, en la que los atacantes pretendían escapar.

