Accidentes en motocicleta dejan dos personas muertas

Durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre se registraron varios hechos de tránsito en el que perdieron la vida dos conductores de motocicleta, informaron Bomberos Voluntarios.
Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Voluntarios, acudieron al sector 5 de la aldea Comunidad de Ruiz, en el camino que conduce hacia el caserío Asunción Chivoc, luego de recibir múltiples llamadas de emergencia que alertaban sobre dos personas heridas en un accidente de motocicleta.
Al arribar al lugar, paramédicos evaluaron a una de las víctimas y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a un trauma craneoencefálico. El fallecido fue identificado por familiares como Marco Antonio Tepeu, de 25 años.
En el mismo incidente, una segunda persona, de aproximadamente 20 años, quien no pudo ser identificada y presentaba trauma de cráneo, fue estabilizada y trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt.
Un accidente de motocicleta dejó a un hombre fallecido en el bulevar Sur y 26 calle de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Paramédicos de Bomberos Voluntarios reportaron que la víctima sufrió politraumatismo.
Bomberos Voluntarios reportaron un accidente motocicleta en el kilómetro 54.5 ruta hacia Los Aposentos Chimaltenango.
En el lugar se localizó a un hombre quien presentaba golpes leves en diferentes partes del cuerpo quien es estabilizado en el lugar, y no ameritó ser trasladado a un centro asistencial.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*