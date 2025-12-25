 Bomberos auxilian a tres personas con quemaduras durante incendio
Nacionales

Bomberos auxilian a tres personas con quemaduras durante incendio

Durante la madrugada se reportaron varios incendios en el área metropolitana y en Tactic, Alta Verapaz.

Compartir:
Bomberos combatieron un incendio en zona 8, Foto Bomberos Municipales
Bomberos combatieron un incendio en zona 8 / FOTO: Foto Bomberos Municipales

Durante la madrugada de este jueves de diciembre los cuerpos de socorro reportaron varios incendios en el área metropolitana de la capital y en Tactic, Alta Verapaz. 

En la aldea Pasmolón, Tactic Alta Verapaz, se registró un incendio en el interior de una vivienda.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Tactic y de Bomberos Voluntarios trabajaron durante varias horas para controlar y liquidar en su totalidad las llamas.

Bomberos utilizaron aproximadamente 4 mil galones de agua, para poder controlarlo en su totalidad.

Incendios en la capital

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales trabajaron para apagar las llamas de un incendio estructural que se originó en la 2da. avenida y 31 calle zona 8 de la capital.

Bomberos trabajaron por 1 horas con 30 minutos para poder sofocar el fuego, usando aproximadamente 6,500 galones de agua se logró apagarlo en su totalidad.

Bomberos Municipales auxiliaron a tres personas que sufrieron quemaduras de primero y segundo grado en dicho incendio, por lo que fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. 

Mientras que en una vivienda de la zona 3 de la capital, Bomberos Voluntarios atendieron un conato de incendio. 

Juegos pirotécnicos

En la 5ta. avenida y 7ma. calle zona 4 de la capital, un oven de 16 años, sufrió un accidente con un fragmento de vidrio el cual se le incrustó cuando se encontraba quemando juegos pirotécnicos, ya que no se percató de un envase en la vía pública. 

Bomberos Municipales lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial

En el lote 15 manzana "A" anexo lomas de Villalobos 2 zona 12, Villa Nueva, una mujer de 18 años, sufrió quemaduras en la mano con pólvora al manipular juegos pirotécnicos, por lo que fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt. 

¿Cuántos galones de agua se necesitan para apagar incendios por pirotecnia en diciembre?

El costo oculto de un incendio en fin de año: ¿cuánta agua se usa?

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del paíst
Nacionales

Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del país

11:48 AM, Dic 25
Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025t
Deportes

Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025

11:10 AM, Dic 25
Impactantes imágenes: Así se vivió la masiva quema de fuegos artificiales en Guatemala esta Navidadt
Viral

Impactantes imágenes: Así se vivió la masiva quema de fuegos artificiales en Guatemala esta Navidad

09:07 AM, Dic 25
Papa León XIV recuerda a los refugiados en misa de Navidadt
Internacionales

Papa León XIV recuerda a los refugiados en misa de Navidad

09:16 AM, Dic 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes socialesMundial 2026PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos