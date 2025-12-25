Bomberos auxilian a tres personas con quemaduras durante incendio

Durante la madrugada de este jueves de diciembre los cuerpos de socorro reportaron varios incendios en el área metropolitana de la capital y en Tactic, Alta Verapaz.
En la aldea Pasmolón, Tactic Alta Verapaz, se registró un incendio en el interior de una vivienda.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Tactic y de Bomberos Voluntarios trabajaron durante varias horas para controlar y liquidar en su totalidad las llamas.
Bomberos utilizaron aproximadamente 4 mil galones de agua, para poder controlarlo en su totalidad.
Incendios en la capital
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales trabajaron para apagar las llamas de un incendio estructural que se originó en la 2da. avenida y 31 calle zona 8 de la capital.
Bomberos trabajaron por 1 horas con 30 minutos para poder sofocar el fuego, usando aproximadamente 6,500 galones de agua se logró apagarlo en su totalidad.
Bomberos Municipales auxiliaron a tres personas que sufrieron quemaduras de primero y segundo grado en dicho incendio, por lo que fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Mientras que en una vivienda de la zona 3 de la capital, Bomberos Voluntarios atendieron un conato de incendio.
Juegos pirotécnicos
En la 5ta. avenida y 7ma. calle zona 4 de la capital, un oven de 16 años, sufrió un accidente con un fragmento de vidrio el cual se le incrustó cuando se encontraba quemando juegos pirotécnicos, ya que no se percató de un envase en la vía pública.
Bomberos Municipales lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial
En el lote 15 manzana "A" anexo lomas de Villalobos 2 zona 12, Villa Nueva, una mujer de 18 años, sufrió quemaduras en la mano con pólvora al manipular juegos pirotécnicos, por lo que fue trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*