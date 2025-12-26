Aeropuerto La Aurora reporta que continúa la temporada alta

Autoridades reportaron este viernes (26/12/2025) que la temporada de vuelos se mantiene alta en el Aeropuerto Internacional La Aurora, por la dinámica de vuelos. Explicaron que se sigue presentando una alta dinámica operacional, "como resultado del incremento sostenido de pasajeros".
La entidad agregó que del 1 al 24 de diciembre de 2025 se contabilizaron un mil 580 vuelos; de acuerdo a los reportes oficiales, desde el 1 de enero al 24 de diciembre se atendieron 21 mil 043 vuelos comerciales.
Las autoridades de La Aurora ejemplificaron que, en condiciones normales de temporada alta, la terminal atiende hasta 60 vuelos diarios. Sin embargo, el pasado lunes 22 de diciembre, considerado el día de mayor afluencia del año, se gestionaron 85 vuelos comerciales en una sola jornada.
Asimismo, indicaron que se mantendrá un promedio de al menos 80 vuelos diarios hasta el 6 de enero de 2026. Explicaron que la operatividad en el lugar se ha logrado gracias a la coordinación interinstitucional para dinamizar la atención a los pasajeros.
Instrucciones para los pasajeros
Para agilizar los procesos y hacer más eficiente el paso por los diferentes controles, los encargados de la terminal aérea pidieron a los pasajeros que utilicen las plataformas digitales disponibles, como la Declaración Jurada del Viajero de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Añadieron que anticiparse con esas herramientas tecnológicas tiene el fin de adelantar trámites y reducir tiempos dentro del aeropuerto.
En las próximas dos semanas se espera el retorno masivo de pasajeros al país, lo que podría generar aglomeraciones importantes en la terminal aérea", resaltaron.
Agregaron que es importante que lo usuarios estén atentos a los canales oficiales de información para conocer los procedimientos en el área. Recalcaron que el Aeropuerto Internacional La Aurora permanece en su temporada alta durante diciembre y parte de enero.
El pasado 22 de diciembre, las autoridades de este lugar coordinaron acciones con autoridades de tránsito, con el objetivo de mantener abiertos los accesos a la terminal aérea.