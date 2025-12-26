PNC reporta 273 capturados durante las fiestas de Navidad

Después del descanso de Navidad, entre el 24 y 25 de diciembre, la Policía Nacional Civil (PNC) dio resultados de sus acciones, destacando que hubo 273 capturados a nivel nacional. En los operativos efectuados, la PNC decomisó 35 armas de fuego y recuperó 8 motocicletas y 3 vehículos con reporte de robo.
Las fuerzas de seguridad señalaron que 239 personas fueron detenidas en flagrancia y 34 fueron por órdenes giradas por los juzgados del país. En cuanto a los números del año, la PNC subrayó que solo de enero a la fecha han hecho un mil 815 detenciones.
Del total anual de capturados, la PNC explicó que un mil 71 son mujeres y 744 son hombres. La institución agregó que las capturas se han hecho en contra de integrantes de pandillas o imitadores.
Precisaron que el 24 de diciembre detuvieron a 132 personas e incautaron 16 armas de fuego. Ese mismo día, las autoridades recuperaron dos vehículos y dos motocicletas.
Capturados en plena Navidad
La PNC agregó que el 25 de diciembre fueron detenidos 141 personas y que en ese contexto se incautaron 19 armas de fuego. En cuanto a la recuperación de vehículos con reporte de robo, la PNC logró la ubicación de seis motocicletas y un vehículo.
De enero hasta Navidad, la PNC incautó un mil 782 armas de fuego ilegales "que eran utilizadas por personas irresponsables en este 2025", dijeron.
Capturados por disparar al aire
Además, la institución policial confirmó que durante las fiestas del 24 y 25 de diciembre lograron detener a 10 personas "por realizar disparos sin causa justificada".
En Jalapa, un hombre fue detenido luego de haberle dado muerte a su propio hijo, con arma de fuego. Al mismo tiempo, realizaron una persecución en Parramos, Chimaltenango, donde capturaron a un hombre que disparó en repetidas ocasiones al domicilio de su expareja, portaba un rifle ilegal y dos pistolas.
Finalmente, la PNC recordó que detuvo a "un terrorista del barrio 18 en la Limonada, zona 5, tras herir a un hombre". Para ese fin usó un arma ilegal, relataron.