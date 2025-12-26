Pretendían cobrar Q30 mil por una extorsión en Villa Nueva

El kilómetro 17.5 de la carretera al Pacífico, sector de la zona 3 de Villa Nueva, fue escenario de un fuerte operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el que se logró la captura de dos hombres que pretendían cobrar Q30 mil por concepto de extorsión. Según las autoridades, entre los detenidos hay un adolescente de 16 años que fue remitido a un juzgado especializado de menores en conflicto con la ley.
Los agentes policiales informaron que la aprehensión se logró gracias al trabajo de investigadores de la División Especializada en Información Criminal (DEIC), quienes tenían información acerca de un cobro de extorsión por Q200 mil. Sin embargo, al momento de la captura de este viernes (26/12/2025) la víctima solo pagaría el monto de Q30 mil.
La PNC informó que el segundo detenido es un adulto identificado como Henry Roel Morentes Portillo, de 20 años, alias "Chamán". Las autoridades aseguraron que ambos capturados son "terroristas del barrio 18 que fueron sorprendidos en flagrancia".
En el operativo, los agentes policiales decomisaron una motocicleta de color azul a los aprehendidos; asimismo, les encontraron dos teléfonos móviles que serán usados para investigar detalles del caso. Además, portaban un paquete que simulaba tener los Q30 en efectivo.
Habían sido denunciados por extorsión
La PNC agregó que el operativo se realizó en seguimiento a una denuncia, en el que el representante de una empresa local alertó por un cobro de Q200 mil, bajo amenazas de muerte.
Al momento de la captura, el adulto iba vestido con una chumpa gris, un pantalón beige, playera anaranjada y tenis blancos.
El detenido fue llevado a la Torre de Tribunales para conocer los motivos de su aprehensión y para conocer si es ligado a proceso penal y prisión preventiva.