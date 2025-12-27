 Tráileres se accidentan: Hay un fallecido HOY 27/12/2025
Nacionales

Tráileres se accidentan en las carreteras: Hay un fallecido

En total, cinco tráileres se accidentaron en las carreteras del país; tres en ruta Interamericana y dos en la ruta al Atlántico, con saldo de un chofer fallecido.

Los bomberos confirmaron la muerte de un piloto de tráiler en el kilómetro 32 de la ruta Interamericana., Bomberos Municipales Departamentales.
Los bomberos confirmaron la muerte de un piloto de tráiler en el kilómetro 32 de la ruta Interamericana. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron tres accidentes de tránsito, que involucraron tráileres, ocurrieron en los kilómetros 32, 48 y 132.5 de la carretera Interamericana durante este sábado (27/12/2025). Los cuerpos de socorro confirmaron que derivado de este percance, se reportó un fallecido, que era piloto de uno de los transportes.

El vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún, confirmó que la víctima mortal era chofer del transporte pesado que se embarrancó en un precipicio del kilómetro 32.5 de la ruta Interamericana.

En ese sentido, Cecilio Chacaj, también vocero del mismo cuerpo de rescatistas, narró que cuando las unidades de emergencia llegaron al lugar, encontraron al vehículo de transporte pesado en llamas. Después de 45 minutos, los bomberos lograron apagar el fuego y en un reconocimiento del área ubicaron al piloto, totalmente calcinado.

Tres carriles bloqueados

En el kilómetro 132.5 de la ruta Interamericana, área de Los Encuentros, Sololá, el tráiler quedó volcado. PROVIAL indicó que el accidente obstruye ambos carriles hacia oriente y el carril izquierdo hacia occidente.

Las autoridades viales pidieron manejar con precaución y solicitaron moderar la velocidad en las carreteras del país para evitar choques y otros accidentes de tránsito. Asimismo, recalcaron que no se debe beber antes de tomar el volante.

Disparos al aire: PNC reporta 20 capturados en diciembre

Entre Nochebuena y Navidad, la PNC detuvo a 10 personas por realizar disparos al aire, la mitad de todo el mes.

Cuarto y quinto accidente de tráiler

Un cuarto accidente de tráiler ocurrió en el kilómetro 47.5 de la carretera al Atlántico, en el área de Sanarate. En ese lugar, el transporte pesado siniestrado obstruye el carril derecho hacia el sur, informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

En el lugar del accidente se pudo apreciar que la unidad de transporte sufrió desprendimiento de furgón porque chocó en contra de una montaña, luego de que el chofer perdiera el control por causas no identificadas.

Otro tráiler volcó en el kilómetro 78 de la ruta al Atlántico, causando congestionamiento en dirección a la capital.

Autoridades trabajan en todos los escenarios reportados, para liberar el paso del tránsito vehicular. En tanto, se reportan largas filas viales en cuatro de los cinco tramos carreteros afectados.

