Disparos al aire: PNC reporta 20 capturados en diciembre

Entre Nochebuena y Navidad, la PNC detuvo a 10 personas por realizar disparos al aire, la mitad de todo el mes.

Efraín fue detenido en Melchor de Mencos, Petén, por detonar su arma de fuego sin causa justificada., PNC de Guatemala.
Efraín fue detenido en Melchor de Mencos, Petén, por detonar su arma de fuego sin causa justificada. / FOTO: PNC de Guatemala.

Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1 de diciembre hasta la presente fecha han sido capturadas 20 personas por realizar disparos al aire o disparos sin causa justificada. El vocero de la PNC, inspector Edwin Monroy, explicó que la mitad de esas capturas se ejecutaron durante la Nochebuena y Navidad de 2025.

En ese contexto, las capturas se hicieron del 1 de diciembre a la fecha, dando un total de 20 personas capturadas. El entrevistado resaltó que durante Nochebuena y Navidad se decomisó "una veintena de armas de fuego", que eran portadas de manera ilegal.

Monroy describió que por hacer disparos al aire, en el departamento de Jutiapa detuvieron a dos hombres con tres armas de fuego. En ese escenario, dos amigos celebraban y al calor de los tragos empezaron a disparar al aire, por lo que fueron detenidos por la PNC; "ellos tenían tres armas de fuego en su poder", agregó.

En Chimaltenango, un hombre que permanecía bajo efectos de licor disparó en contra de un inmueble; policías que estaban cerca le dieron persecución y lo apresaron. El detenido portaba tres armas de fuego que le fueron incautada, entre ellas dos pistolas y una un rifle.

Disparos al aire en la capital

En el departamento de Guatemala, la PNC realizó una captura en la zona 5 durante el amanecer del 25 de diciembre, porque un hombre disparó sin causa justificada. "Alrededor de las 22:00 de la noche, dos hombres que compartían como amigos resultaron discutiendo; uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en contra del supuesto amigo", contó Monroy.

El Inspector recordó que la PNC está haciendo campañas para evitar este tipo de situaciones; sin embargo, dijo que en la mayoría de casos estos disparos se hacen al calor de los tragos. En la campaña, la PNC recuerda que esta es una época para compartir y disfrutar con la familia y los amigos.

Monroy instó a la población a denunciar estos hechos al número 110 de la PNC.

