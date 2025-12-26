Bomberos Municipales reportan 582 emergencias por Navidad

Según el Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala, durante las festividades de Nochebuena y Navidad se reportaron 582 emergencias en la capital. En un reporte consolidado que se presentó este viernes (26/12/2025), la mayoría de servicios fue por incendios forestales, estructurales y de vehículos.
El vocero de la referida institución bomberil, Rafael Zúñiga, aseguró que el número de incendios apagados fue de 87 y destacó que esos siniestros únicamente dejaron pérdidas materiales. El comunicador subrayó que no hubo personas fallecidas ni tampoco heridas, gracias a la pronta reacción del personal de la referida compañía.
En cuanto a accidentes de tránsito, Zuñiga comentó que los Bomberos Municipales atendieron a un total de 113 conductores de motocicleta que tuvieron inconvenientes como choques, caídas y derrapes. Resaltó que no todos los motoristas fueron llevados a los hospitales nacionales o privados de la red de salud nacional.
Buenas noticias en medio de las emergencias
"No todo ha sido malas noticas", expresó el portavoz al anunciar que dentro de las emergencias tuvieron el privilegio de atender seis partos, logrando asistir exitosamente a igual número de madres que dieron a luz cuatro niños y dos niñas.
Zúñiga destacó el papel de los paramédicos de Bomberos Municipales, quienes asistieron con éxito esas emergencias de maternidad, sin que se registraran complicaciones mayores. Reconoció que las mamás dieron a luz a bordo de las ambulancias de emergencia.
Quemaduras de Nochebuena y Navidad
El portavoz describió que dieron varias atenciones a nivel nacional en cuanto a quemaduras, que incluyeron emergencias por el uso de juegos pirotécnicos y por el derramamiento de líquidos calientes. En ese sentido, los técnicos en urgencias médicas realizaron nueve servicios.
El comunicador lamentó que la mayoría de quemaduras con agua caliente hayan ocurrido porque los niños ingresaron a las cocinas sin ningún control, cuando se estaban cocinando los alimentos de la cena de Nochebuena.
Durante una entrevista exclusiva a Patrullaje Informativo, los rescatistas destacaron que este año se reportaron menos emergencias por quemaduras, con relación a la Navidad de 2024.
Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas FM.