Arévalo: "Es inaceptable que este tipo de accidentes continúen causando dolor a las familias"

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció al concluir los tres días de Luto, decretado por la muerte de 16 personas en el accidente de un bus en la ruta Interamericana.

El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció por la tragedia ocurrida en la ruta Interamericana., Foto Alex Meoño
El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció por la tragedia ocurrida en la ruta Interamericana. / FOTO: Foto Alex Meoño

El presidente, Bernardo Arévalo se pronunció este lunes 29 de diciembre, a través de un mensaje, sobre el accidente de un bus de los transportes Sinaloa, que causo la muerte de 16 personas, el pasado viernes 26 de diciembre.

"Hoy concluyen los tres días de luto nacional decretados a causa del accidente en la ruta Interamericana que dejó a 16 personas fallecidas y entre ellas a tres miembros del Ejército de Guatemala. 27 personas fueron ingresadas al Hospital Departamental de Totonicapán y Hospital Regional de Occidente en donde han recibido toda la atención y los cuidados necesarios gracias a la pronta y oportuna respuesta de los médicos y el personal del hospital", indicó Arévalo al inicio de la grabación. 

El mandatario también destacó que la red hospitalaria esté debidamente abastecida por parte del Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social.

"Es inaceptable que este tipo de accidentes continúen causando dolor a las familias guatemaltecas, por eso desde el Ejecutivo estamos fortaleciendo las acciones para prevenir y evitar estas tragedias", manifestó el mandatario.


El mandatario agregó que los operativos llevados a cabo por la Dirección General de Transportes han permitido que solo en este año se emitieran 772 sanciones a empresas de transporte que incumplen con las normas básicas para la prestación del servicio de transporte. 

"Hago un llamado urgente a los empresarios y pilotos del transporte colectivo para que tomen todas las medidas, para que este tipo de tragedias no se repita. Todos los sectores debemos asumir nuestra responsabilidad para establecer un entorno seguro en nuestras carreteras, que nos permita llegar siempre a nuestro destino con tranquilidad", indicó Bernardo Arévalo.

Víctimas del accidente 

El Director del Hospital de Totonicapán, doctor Gustavo Rodas, confirmó que una persona falleció la madrugada de ese lunes, debido a la gravedad de las heridas que presentaba, con este deceso se incrementa a 16 el número de personas fallecidas del accidente vial registrado el pasado viernes 26 de diciembre en horas de la noche.

El accidente de transporte público dejó el viernes por la noche 15 personas fallecidas (incluida una menor de edad) y al menos 19 heridas.

Luego de ser dado de alta del hospital, el piloto del bus Moisés Javier López Marroquín, de 28 años, fue presentado para la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Turno. 

El Ministerio Público confirmó que López Marroquín dio positivo a metanfetamina y anfetamina, la defensa alegó que los resultados estarían relacionados a medicamentos administrados.Dichos resultados también afirman fueron similares para el ayudante del bus que permanece entre los heridos.

López Marroquín fue ligado a proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves, y quedó en prisión preventiva, informó la Fiscalía.

Piloto de bus accidentado da positivo a metanfetamina

Un Juzgado ligó a proceso al conductor de los transportes Sinaloa en el que murieron 15 personas en un accidente de tránsito.

