Nacionales

Ligan a proceso al presunto responsable de crimen de Édgar Alvarado

Édgar Alvarado, de 5 años, fue reportado como desaparecido el 23 de este mes y finalmente fue localizado sin vida.

Marvin González Chinchilla fue ligado a proceso., Foto Archivo Angel Oliva
Marvin González Chinchilla fue ligado a proceso. / FOTO: Foto Archivo Angel Oliva

La tarde de este lujes 29 de diciembre, el Juzgado de Turno Especializado en Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes, resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a Marvin González Chinchilla, de 46 años, presunto responsable de la muerte del niño Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, hecho ocurrido en San Juan Sacatepéquez. 

González Chinchilla fue ligado a proceso por el delito de homicidio en agravio del menor de Alvarado Castellanos. 

Acusado de crimen

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron a González Chinchilla, durante un allanamiento en Masagua, Escuintla,  el pasado domingo 28 de diciembre, por su presunta implicación en el crimen de Édgar Alvarado Castellanos, de 5 años, quien desapareció  en la aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez. 

El hecho ocurrió entre el 23 y 25 de diciembre del año en curso, en el interior del inmueble ubicado en la carretera a la aldea Montúfar 0-33, lotificación Los Pinos, Santa Ana, zona 0, San Juan Sacatepéquez, Guatemala, mientras se celebraba un convivio de trabajadores del progenitor del niño.

La investigación de la PNC en coordinación con la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público, incluyó allanamientos, reconstrucción de hechos y análisis de evidencias.

El 27 de diciembre, se realizó un allanamiento en un inmueble en la lotificación Los Pinos, donde se recolectaron pruebas clave, incluyendo un teléfono, muestras de sangre, un DVR y otros objetos que podrían estar relacionados con el caso, informó la Policía.

El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal emitió una orden de aprehensión para González Chinchilla por los delitos de asesinato, plagio o secuestro, por lo que fue capturado.

Sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado expresa que es acusado injustamente

“Injustamente me están acusando”, expresó Marvin González Chinchilla, previo a la audiencia de primera declaración por la muerte de Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

Ligan a proceso al presunto responsable de crimen de Édgar Alvarado
