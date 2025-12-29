 Incendio en mercado de Chiquimulilla destruye 22 locales
Incendio en mercado de Chiquimulilla destruye 22 locales

Bomberos de distintas compañías acudieron a la emergencia ocurrida durante la madrugada.

Bomberos trabajaron para combatir las llamas, Foto Conred
Bomberos trabajaron para combatir las llamas / FOTO: Foto Conred

Durante la madrugada de este lunes 29 de diciembre, se originó un incendio en el mercado municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa, informó Bomberos Voluntarios. 

Por causas que se desconocen se originó un incendio en el lugar, por lo que personal de Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales trabajan en conjunto en el lugar para combatir las llamas, detalló la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Bomberos Voluntarios informaron que un total de 22 locales comerciales fueron consumidos por el fuego de un incendio declarado que se originó en el interior del mercado.

Los bomberos trabajaron durante 4 horas para combatir el fuego, y hasta este momento se ha extinguido en un 9 por ciento, para lo cual se utilizaron aproximadamente 15 unidades contra incendio y más de 40 mil galones de agua.

Las llamas consumieron varios locales comerciales, y las perdidas aún no se estiman, bomberos confirmaron que ninguna persona sufrió quemaduras o lesiones durante el siniestro. 

Otro incendio 

En la aldea Champollap, San Pedro Sacatepçequez, San Marcos, por causas que se desconocen se originó un incendio en el interior de un inmueble donde se almacenaba vidrio y material PV.

Personal de las estaciones de Bomberos Municipales Departamentales de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez trabajaron en el lugar para sofocar las llamas evitando que se expandiera a viviendas aledañas.

Las celebraciones de fin de año suelen estar marcadas por luces, fuegos artificiales y reuniones familiares. Sin embargo, esta época también representa uno de los periodos con mayor riesgo de incendios, principalmente por el uso de juegos pirotécnicos, conexiones eléctricas improvisadas y el descuido en el manejo de velas y aparatos eléctricos dentro de los hogares.

Más allá de los daños materiales y el peligro para la vida, los incendios tienen otro impacto poco visible: el enorme consumo de agua necesario para controlarlos. Según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Municipales, no existe una cifra exacta que determine cuánta agua se requiere para extinguir un siniestro, ya que esto depende de su magnitud y extensión. No obstante, los socorristas estiman que un incendio promedio puede demandar alrededor de 3 mil galones de agua.

VIDEO. Le dan el último adiós a víctima de accidente de bus Sinaloa

Vicente Velásquez Chuc es una de las víctimas del accidente del bus Sinaloa y estaba a pocos kilómetros de bajar de la unidad del transporte público.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

07:29 AM, Dic 29
Incendio en mercado de Chiquimulilla destruye 22 locales

07:29 AM, Dic 29
