Bomberos rescatan a mascotas atrapadas en incendio

La tarde de este domingo 28 de diciembre, Bomberos Municipales rescataron a dos mascotas durante un incendio registrado en un inmueble dela 1ra. avenida, Manzana A, Valle del Norte, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Bomberos acudieron a un llamado de emergencia, tras reportarse un incendio estructural, al llegar comenzaron a realizar acciones para controlar el incendio que se originó en la cocina de una residencia.
Los Bomberos también rescataron del humo a dos mascotas y las entregaron a sus propietarios.
Mientras que Bomberos Voluntarios combatieron un incendio estructural en el centro de San Antonio Ilotenango, Santa Cruz del Quiché.
Las celebraciones de fin de año suelen estar marcadas por luces, fuegos artificiales y reuniones familiares. Sin embargo, esta época también representa uno de los periodos con mayor riesgo de incendios, principalmente por el uso de juegos pirotécnicos, conexiones eléctricas improvisadas y el descuido en el manejo de velas y aparatos eléctricos dentro de los hogares.
Más allá de los daños materiales y el peligro para la vida, los incendios tienen otro impacto poco visible: el enorme consumo de agua necesario para controlarlos. Según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Municipales, no existe una cifra exacta que determine cuánta agua se requiere para extinguir un siniestro, ya que esto depende de su magnitud y extensión. No obstante, los socorristas estiman que un incendio promedio puede demandar alrededor de 3 mil galones de agua.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*