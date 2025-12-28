 Bomberos rescatan a mascotas atrapadas en incendio
Nacionales

Bomberos rescatan a mascotas atrapadas en incendio

El incendio se originó en la cocina de un inmueble de Valle del Norte zona 18.

Compartir:
Bomberos rescataron a dos mascotas en un incendio., Foto Bomberos Municipales
Bomberos rescataron a dos mascotas en un incendio. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

La tarde de este domingo 28 de diciembre, Bomberos Municipales rescataron a dos mascotas durante un incendio registrado en un inmueble dela 1ra. avenida, Manzana A, Valle del Norte, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Bomberos acudieron a un llamado de emergencia, tras reportarse un incendio estructural, al llegar comenzaron a realizar acciones para controlar el incendio que se originó en la cocina de una residencia.

Los Bomberos también rescataron del humo a dos mascotas y las entregaron a sus propietarios.

Mientras que Bomberos Voluntarios combatieron un incendio estructural en el centro de San Antonio Ilotenango, Santa Cruz del Quiché.

Las celebraciones de fin de año suelen estar marcadas por luces, fuegos artificiales y reuniones familiares. Sin embargo, esta época también representa uno de los periodos con mayor riesgo de incendios, principalmente por el uso de juegos pirotécnicos, conexiones eléctricas improvisadas y el descuido en el manejo de velas y aparatos eléctricos dentro de los hogares.

Más allá de los daños materiales y el peligro para la vida, los incendios tienen otro impacto poco visible: el enorme consumo de agua necesario para controlarlos. Según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Municipales, no existe una cifra exacta que determine cuánta agua se requiere para extinguir un siniestro, ya que esto depende de su magnitud y extensión. No obstante, los socorristas estiman que un incendio promedio puede demandar alrededor de 3 mil galones de agua.

Trasladan a sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado en San Juan Sacatepéquez

La Policía capturó al sospechoso de la muerte de Édgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, en Masagua, Escuintla.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Trasladan a sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado en San Juan Sacatepéquezt
Nacionales

Trasladan a sospechoso de la muerte de Édgar Alvarado en San Juan Sacatepéquez

11:39 AM, Dic 28
Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su clubt
Deportes

Así vivió la Antigua Guatemala el bicampeonato de su club

09:49 AM, Dic 28
Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verdet
Nacionales

Motorista atropella a trabajador de Limpia y Verde

11:06 AM, Dic 28
Zelenski y Trump cerca de su encuentro para discutir la pazt
Internacionales

Zelenski y Trump cerca de su encuentro para discutir la paz

11:05 AM, Dic 28

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEstados UnidosPNCredes socialesDonald TrumpMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos