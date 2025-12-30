Fallece agente de la PMT de El Progreso, Jutiapa

El agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de El Progreso, Jutiapa, Walter Ronquillo Sandoval, falleció este día en un hospital de la capital, donde permanecía internado desde hace varios días tras resultar afectado por la inhalación de humo durante un accidente de tránsito.
El hecho ocurrió la madrugada del 25 de diciembre en la aldea El Ovejero, municipio de El Progreso, Jutiapa, donde se registró una colisión entre dos automóviles y una motocicleta. Los vehículos quedaron empotrados en una vivienda y posteriormente se incendiaron, dejando como saldo una persona fallecida y dos más heridas.
Héroe de la PMT pierde la vida
En medio de la emergencia, Ronquillo se acercó a los vehículos en llamas para auxiliar a las personas atrapadas, pese al riesgo que representaba la situación. La inhalación de humo le provocó daños severos en su organismo, que derivaron en parálisis cerebral. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial en la Ciudad de Guatemala, donde hoy se confirmó su fallecimiento.
Walter Ronquillo era un agente de tránsito reconocido en su comunidad y, tras su muerte, es recordado por vecinos y compañeros como un servidor público comprometido que arriesgó su vida para salvar a otros.
La Municipalidad de El Progreso, Jutiapa, expresó sus condolencias a la familia del agente y destacó su labor al servicio de la población.
Las autoridades y familiares solicitaron respeto y acompañamiento en este momento de duelo.