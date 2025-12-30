Gobierno amplía Estado de Prevención en Sololá

El Gobierno de Guatemala anunció este martes, 30 de diciembre, la ampliación del Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento de Sololá, donde en las últimas semanas se registraron hechos de violencia que dejaron personas heridas y cobraron varias vidas.
A inicios del presente mes, se reportó un ataque en contra del destacamento del Ejército que está establecido en esa zona para atender la situación generada por un conflicto territorial histórico entre comunidades. También se han dado otras acciones en esas localidades que las autoridades les atribuyen a integrantes grupos paramilitares fuertemente armados.
En seguimiento de estos incidentes, el pasado 14 de diciembre el Ejecutivo declaró Estado de Prevención por 15 días en los dos municipios mencionados para retomar el control en las zonas afectadas por la violencia.
"En Consejo de Ministros hemos decidido implementar medidas extraordinarias para entender esta situación crítica. Hemos emitido el decreto (...) para declarar Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá", dijo en ese momento el presidente Bernardo Arévalo en rueda de prensa.
En tanto, en el diario oficial fue publicado hoy el decreto gubernativo número 2-2025, de la Presidencia de la República, por medio del cual se amplía esta medida por 15 días más. Se detalla que la decisión se tomó con base en la actualización de los informes de seguridad emitidos por las entidades competentes, donde se determina que existen condiciones de riesgo en las localidades derivadas de actividades de grupos de gente armada que se han atacado entre sí, a la población vecina y a las fuerzas de seguridad del Estado.
"Por lo que, para prevenir una perturbación grave de la paz y actividades contra la seguridad del Estado, en el territorio afectado, resulta necesario adoptar medidas excepcionales en el marco de la normativa constitucional a disposición del Organismo Ejecutivo, con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de la población en el referido territorio", señala la publicación.
Guatemala continúa lucha contra el crimen organizado
Las comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, mantienen un histórico enfrentamiento por disputas territoriales pese a los intentos de los gobiernos para encontrar una solución. En diciembre de 2021, hubo una matanza de 13 personas que elevó la constante tensión durante meses.
Aunque han sido múltiples los incidentes surgidos en el marco de esta situación, las autoridades han indicado que los hechos recientes fueron diferentes, ya que se atacó directamente a las fuerzas armadas guatemaltecas.
El presidente Arévalo aseguró que "grupos ilegales armados" estarían intentando expulsar al Ejército que mantiene presencia en los límites entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. A su vez, enfatizó que "el Estado no va a ceder el territorio al crimen organizado", por lo que se da el seguimiento respectivo a lo ocurrido y se implementó el Estado de Prevención
De acuerdo a la ley guatemalteca, esta medida permite a las autoridades limitar la celebración de reuniones al aire libre o de manifestaciones, con la posibilidad de disolverlas por la fuerza, entre otras medidas, como la suspensión de publicaciones que alteren el orden público.