Las crisis políticas que vivió el presidente Arévalo en 2025

El presidente, Bernardo Arévalo, enfrentó al menos cinco crisis durante su segundo año al mando del Gobierno de Guatemala; es decir, este 2025. La primera que vale la pena mencionar es la más reciente a causa de un repunte de la violencia entre las comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.
Recientemente, las autoridades municipales de Nahualá reportaron que perdieron a 13 pobladores en un ataque armado contra hombres que trabajaban como canteranos, extrayendo material para la elaboración de piedras de moler. Los residentes de este lugar culparon al Ejército de Guatemala de lo ocurrido y a sus vecinos de Ixtahuacán.
Sin embargo, en este caso hay varias versiones encontradas, porque los residentes de Santa Catarina Ixtahuacán salieron al paso para negar su participación en cualquier hecho de violencia. De igual forma, el Gobierno de Guatemala aseguró que fueron miembros del crimen organizado los que atentaron en contra de las autoridades en ese lugar.
Posteriormente, el Ministerio de Gobernación oficializó otra versión en la que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban en Nahualá al momento de la agresión armada contradijeron el primer informe publicado. Al estar fuera de peligro, los uniformados aseguraron que los pobladores de Nahualá los obligaron, bajo amenazas de muerte, a redactar un reporte circunstanciado a su conveniencia.
Fuga de reos en Guatemala
La segunda crisis que complicó al mandatario fue la fuga de 20 reos del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II. Pese a que la evasión de los controles de seguridad ocurrió en agosto, fue hasta el 12 de octubre cuando las autoridades hicieron público el caso.
Al revelar la noticia, el extitular de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, narró que los fugados eran 20 integrantes de la pandilla del Barrio 18. Este hecho tuvo como resultado la destitución de varios mandos del Ministerio de Gobernación.
Para tratar de solucionar el problema, la cartera del Interior inició una campaña mediática de recapturas, ofreciendo una recompensa de Q150 mil por información que lleve a la detención de los evadidos. Tras conocer el caso, varias organizaciones y sectores se unieron para descalificar lo sucedido y pedir la destitución de los responsables.
Hasta el momento suman cinco recapturados, de un total de 20, por lo que el Gobierno de Guatemala mantiene una campaña para lograr la nueva aprehensión de los sindicados. Muchos de los privados de libertad ya se encontraban cumpliendo condenas por varios delitos.
En este tema consulte: Presidios confirma fuga de reos en cárcel Fraijanes II
Pulso por la toma de posesión de 2024
La tercera crisis del Organismo Ejecutivo del año tuvo relación con la toma de posesión del 14 de enero de 2024, porque varios recursos legales reavivaron tensiones, en cuanto a la validez de los resultados electorales del 2023.
El 26 de octubre de 2025, la Corte de Constitucionalidad consultó al Gobierno de Guatemala acerca del contenido del respeto a los comicios, a causa de dos oficios enviados, uno al Congreso y otro al Registro de Ciudadanos, donde el juez Freddy Orellana declaraba al partido Semilla como nulo.
Según el abogado, Edgar Ortiz Romero, las acciones significaban que el juez Fredy Orellana pretendía "desconocer las elecciones y declarar el partido nulo; o sea, que nunca existió". El profesional del derecho consideró que con esos actos se pretendía desconocer al presidente, a los diputados y a los alcaldes electos en las urnas en 2023".
La amenaza que representó esas acciones legales obligó al presidente Arévalo, ministros, diputados e integrantes de Semilla a cerrar filas. En cadena nacional, el mandatario instó a los guatemaltecos a defender la democracia.
Enjambre sísmico en Guatemala
Otro tema que puso norte a la administración de Arévalo fueron los enjambres sísmicos que tuvieron lugar en el país en mayo y julio respectivamente, pero que también representaron una crisis por eventos naturales. La primera secuencia tuvo como epicentro el departamento de Sacatepéquez y la segunda, de junio, el departamento de Jutiapa.
Uno de los lugares con más daños por el movimiento telúrico fue el municipio de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde incluso se reportaron tres personas fallecidas. Dos de los afectados fueron víctimas de un desprendimiento de rocas en una carretera local; asimismo, una tercera persona murió a causa de un deslizamiento en el sector conocido como El Basurero.
En otros sectores, las autoridades reportaron una persona fallecida por un alud de tierra en aldea El Tablón, zona 2 de Villa Nueva. Otra víctima mortal se produjo en la aldea Santa Inés, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por un ataque al corazón.