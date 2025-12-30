 Bus derribando señales de tránsito en la ruta Interamericana
Nacionales

Video muestra a bus derribando señales de tránsito en la ruta Interamericana

Bus de Transportes Xoyita es grabado circulando de forma imprudente en la ruta Interamericana y poniendo vidas en riesgo.

Denuncian a piloto de bus por conducción temeraria., Captura de pantalla video X.
Denuncian a piloto de bus por conducción temeraria. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido en redes sociales ha desatado preocupación entre los usuarios, luego de evidenciar la conducción imprudente de un piloto de bus de la empresa Transportes Xoyita, que opera principalmente entre Joyabaj, Quiché, y la ciudad capital.

La grabación fue captada por el conductor de un camión que transitaba por la ruta Interamericana, a la altura de Patzicía, y muestra cómo la unidad realiza maniobras peligrosas a exceso de velocidad, poniendo en riesgo tanto a los pasajeros como a peatones y otros conductores.

En las imágenes se observa cómo el bus invade carriles, rebasa a varios vehículos y en más de una ocasión está a punto de pasarse al carril contrario. Lo más alarmante es que en un momento el piloto ignora e incluso derriba señales colocadas en la carretera por la Policía de Tránsito del lugar, lo que constituye una falta grave que pudo haber derivado en un accidente con consecuencias mortales.

Durante la secuencia captada en video no se observa la intervención de ninguna autoridad de tránsito en el área.

El video surge tras reciente tragedia en carretera

Este material se difunde apenas días después de un trágico accidente protagonizado por un bus extraurbano, que dejó al menos 15 personas fallecidas y 19 heridas luego de que el vehículo cayera a un barranco en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

Entre las víctimas se contabilizaron 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad. El hecho ocurrió en el sector conocido como "La Cumbre de Alaska", en Sololá, una zona montañosa caracterizada por curvas pronunciadas y densa neblina, condiciones que dificultan la visibilidad y demandan extrema precaución por parte de los transportistas.

Imágenes compartidas por cuerpos de socorro mostraron el autobús completamente destruido al fondo del barranco, mientras bomberos trabajaban durante la madrugada en el rescate de víctimas y sobrevivientes.

Quedan identificadas las 15 víctimas del accidente de bus

El INACIF también reveló la causa de fallecimiento de las víctimas del autobús que se accidentó en la Cumbre de Alaska, kilómetro 174 de la ruta Interamericana.

